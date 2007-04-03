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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2056205720582059>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 176
1) дно вже було пройдено
30%
52
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:30

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:39

greenozon

200k незагорами
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:44

  proftpd66 написав:greenozon

200k незагорами

Капитализация в $4 трлн?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:48

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:greenozon

200k незагорами

Капитализация в $4 трлн?


а дефицит монет? как купить монету если майнеры не будут майнить?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:23

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:greenozon

200k незагорами

Капитализация в $4 трлн?

"Для борьбы с последствиями коронавируса ФРС США направила в экономику вливания на $3 триллиона."
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:31

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:
  proftpd66 написав:greenozon

200k незагорами

Капитализация в $4 трлн?


а дефицит монет? как купить монету если майнеры не будут майнить?


Майнеры то будут майнить. Просто награда упала, а их все больше - себестоимость каждой добытой монеты уверенно растет.

Исходя из динамики прироста хешрейта, себестоимость будет расти примерно так (в скобочках - более консервативный вариант):
- конец 2020-го = 15 тыс долларов;
- конец 2021-го = 30 тыс долларов (25);
- конец 2022-го = 55 тыс долларов (40);
- конец 2023-го = 90 тыс долларов (60).

Но цена биткоина нелинейна в динамике. Бывают перехаи, бывают перелои. Перехаи, по прошлому опыту - через 12-18 месяцев после очередного халвинга, перелои - через 12 месяцев после очередного перехая.

Так что гипотетически, биток в течение года таки может стрелнуть на 100к+. Но этому должна способствовать мягкая политика ФРС, иначе цена будет болтаться около себестоимости, или даже ниже нее (провоцируя отключение неэффективного майнингового оборудования)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:53

  Zebra написав:Ну и где мой прогноз 2019 о том, что кто ждет $4500, тот дождется - не сбылся? Март 2020 - у кого стояли ведерки, тот откупился. Я лично по 5050 брал 6 штучек, потому что не сидел как Vitl в монетах из топ-10 в просадке, а имел фиат и готовился к сливу.


Заврался чувак.Выше твои писаки.Среди них - Вт 04 июн, 2019 20:50
osafly писал(а):
Zebra писал(а):4500 - не более.

Zebra,Вы в кэше и будете ждать 4500??Не верю что будете без дела сидеть неизвестно сколько..

4июня дата.А чем дальше тем выше.Хочешь прошлое как и сейчас подмахерить.Та мне твои прогнозы до лампочки, ты в крипте лох и не имеешь веса и понятия этого рынка.Меня трогает. что ты приличных людей обливаешь.Ну покажи посты. где говорится о покупках. якобы тобой виденных по 400-600-800.Я тебе столько баксов вышлю, если покажешь. :) Давно писал. что глупо здесь выкладывать свои сделки.ты КХ доставал. а теперь сам вляпался с шортами :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:58

Полосатый чувак берёт шорт битка на 17800 со стопом на 18800, на сумму около 25000$.Ему тут друган сразу пишет - так этож стоп балшой.Канечна балшой. патерять много можно.Дальше при подходе к стопу чувак снимает(якобы) стоп.Абсолютно ясно, что стоп был сбит, а не снят.Лучше потерять несколько тысяч долларов, чем несколько десятков тысяч.При таком депозите. чтобы передвинуть стоп дальше, нужно добашлять некислую сумму, да и фандинг каждый день капает.Ну и логично, что потом терять и 25000 и добавленную сумму может привести просто к выходу в окно.А признать публично - неа.Ну так и без признаний всё ясно.Запомни ты и твои друзья - тренд из ё френд.Ты не дорос в опыте ещё , чтобы торговать против тренда.поэтому смиришься с убытками. как нить переживёшь. и заработаешь потом(может быть) :D
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Так что гипотетически, биток в течение года таки может стрелнуть на 100к+.


Этого не может быть и близко.Даже теоретически при всех плохих раскладах для остальных рынков и валют, этот рынок при тех же раскладах просто не сможет существовать.Да просто сейчас ещё большой вопрос - как мы пройдём 20000.пройдём ли и куда дострелим.вот оттуда можно будет и помыслить, если будет о чём.Какой смысл разговаривать об уровне 100, если перед ним фибо уровней туча.и на любом можно споткнуться и развернуться.Не. тут есть секта чуваков. знающих курс через два года в определённый месяц.Есть и просто полосатые, всегда знающие что будет. только линяющие на деньги.Может быть с большой натяжкой когда то и поговорим о 100, но когда будет хотя бы 50.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:07

  Кучинелли написав:Полосатый чувак берёт шорт битка на 17800 со стопом на 18800, на сумму около 25000$.Ему тут друган сразу пишет - так этож стоп балшой.Канечна балшой. патерять много можно.Дальше при подходе к стопу чувак снимает(якобы) стоп.Абсолютно ясно, что стоп был сбит, а не снят.Лучше потерять несколько тысяч долларов, чем несколько десятков тысяч.При таком депозите. чтобы передвинуть стоп дальше, нужно добашлять некислую сумму, да и фандинг каждый день капает.Ну и логично, что потом терять и 25000 и добавленную сумму может привести просто к выходу в окно.А признать публично - неа.Ну так и без признаний всё ясно.Запомни ты и твои друзья - тренд из ё френд.Ты не дорос в опыте ещё , чтобы торговать против тренда.поэтому смиришься с убытками. как нить переживёшь. и заработаешь потом(может быть) :D

ЛОХ, пока позиция не закрыта, убытки не зафиксированы. Моя точка безубытка - это ликвидация, свои деньги я уже давно забрал с рынка за 3 года, играю на те, что мне дал рынок. Я знал, что биток пойдет в район 20к, и набираю позицию.

Твой Down_Jones только что в Телеграмме отписался, что усреднил шорт. Ты своего патриарха не уважаешь? Опредись тогла кто ты по жизни, иначе за своих же кумиров не отвечаешь.

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Zebra
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