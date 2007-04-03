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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:30
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Додано: Вів 24 лис, 2020 15:39
greenozon
200k незагорами
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:48
а дефицит монет? как купить монету если майнеры не будут майнить?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:23
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:31
Майнеры то будут майнить. Просто награда упала, а их все больше - себестоимость каждой добытой монеты уверенно растет.
Исходя из динамики прироста хешрейта, себестоимость будет расти примерно так (в скобочках - более консервативный вариант):
- конец 2020-го = 15 тыс долларов;
- конец 2021-го = 30 тыс долларов (25);
- конец 2022-го = 55 тыс долларов (40);
- конец 2023-го = 90 тыс долларов (60).
Но цена биткоина нелинейна в динамике. Бывают перехаи, бывают перелои. Перехаи, по прошлому опыту - через 12-18 месяцев после очередного халвинга, перелои - через 12 месяцев после очередного перехая.
Так что гипотетически, биток в течение года таки может стрелнуть на 100к+. Но этому должна способствовать мягкая политика ФРС, иначе цена будет болтаться около себестоимости, или даже ниже нее (провоцируя отключение неэффективного майнингового оборудования)
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:53
Заврался чувак.Выше твои писаки.Среди них - Вт 04 июн, 2019 20:50
osafly писал(а):
Zebra писал(а):4500 - не более.
Zebra,Вы в кэше и будете ждать 4500??Не верю что будете без дела сидеть неизвестно сколько..
4июня дата.А чем дальше тем выше.Хочешь прошлое как и сейчас подмахерить.Та мне твои прогнозы до лампочки, ты в крипте лох и не имеешь веса и понятия этого рынка.Меня трогает. что ты приличных людей обливаешь.Ну покажи посты. где говорится о покупках. якобы тобой виденных по 400-600-800.Я тебе столько баксов вышлю, если покажешь. Давно писал. что глупо здесь выкладывать свои сделки.ты КХ доставал. а теперь сам вляпался с шортами
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:58
Полосатый чувак берёт шорт битка на 17800 со стопом на 18800, на сумму около 25000$.Ему тут друган сразу пишет - так этож стоп балшой.Канечна балшой. патерять много можно.Дальше при подходе к стопу чувак снимает(якобы) стоп.Абсолютно ясно, что стоп был сбит, а не снят.Лучше потерять несколько тысяч долларов, чем несколько десятков тысяч.При таком депозите. чтобы передвинуть стоп дальше, нужно добашлять некислую сумму, да и фандинг каждый день капает.Ну и логично, что потом терять и 25000 и добавленную сумму может привести просто к выходу в окно.А признать публично - неа.Ну так и без признаний всё ясно.Запомни ты и твои друзья - тренд из ё френд.Ты не дорос в опыте ещё , чтобы торговать против тренда.поэтому смиришься с убытками. как нить переживёшь. и заработаешь потом(может быть)
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Этого не может быть и близко.Даже теоретически при всех плохих раскладах для остальных рынков и валют, этот рынок при тех же раскладах просто не сможет существовать.Да просто сейчас ещё большой вопрос - как мы пройдём 20000.пройдём ли и куда дострелим.вот оттуда можно будет и помыслить, если будет о чём.Какой смысл разговаривать об уровне 100, если перед ним фибо уровней туча.и на любом можно споткнуться и развернуться.Не. тут есть секта чуваков. знающих курс через два года в определённый месяц.Есть и просто полосатые, всегда знающие что будет. только линяющие на деньги.Может быть с большой натяжкой когда то и поговорим о 100, но когда будет хотя бы 50.
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:07
ЛОХ, пока позиция не закрыта, убытки не зафиксированы. Моя точка безубытка - это ликвидация, свои деньги я уже давно забрал с рынка за 3 года, играю на те, что мне дал рынок. Я знал, что биток пойдет в район 20к, и набираю позицию.
Твой Down_Jones только что в Телеграмме отписался, что усреднил шорт. Ты своего патриарха не уважаешь? Опредись тогла кто ты по жизни, иначе за своих же кумиров не отвечаешь.
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