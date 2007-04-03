Додано: Вів 24 лис, 2020 19:06

zРадио написав: Так что гипотетически, биток в течение года таки может стрелнуть на 100к+. Так что гипотетически, биток в течение года таки может стрелнуть на 100к+.

Этого не может быть и близко.Даже теоретически при всех плохих раскладах для остальных рынков и валют, этот рынок при тех же раскладах просто не сможет существовать.Да просто сейчас ещё большой вопрос - как мы пройдём 20000.пройдём ли и куда дострелим.вот оттуда можно будет и помыслить, если будет о чём.Какой смысл разговаривать об уровне 100, если перед ним фибо уровней туча.и на любом можно споткнуться и развернуться.Не. тут есть секта чуваков. знающих курс через два года в определённый месяц.Есть и просто полосатые, всегда знающие что будет. только линяющие на деньги.Может быть с большой натяжкой когда то и поговорим о 100, но когда будет хотя бы 50.