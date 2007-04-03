Да реально хватит собачится. Подходим к интересной точке. Безоткатно второй месяц роста, поломали 4 медвежьих сетапа походу, с апреля рост. Премии за риски на докарантиновом уровне, комоды и риск активы - расцвели, золото распродаётся, все риски отыграны. Красота и благодать. Смотрим, а что будет дальше.
Да, тренд твой друг, только любой тренд рано или поздно ломается. Хотя я в 20к - не верил категорически. И сейчас не сбрасываю вариант массовой раздачи от халявных 12-14К.
зы. Да, и походу августовский геп так же и не закрыли