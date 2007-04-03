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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2056205720582059

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 176
1) дно вже було пройдено
30%
52
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:10

Друзья, да будет вам уже. Тут же не площадка, где собирают подписчиков на платный канал с торговыми сигналами. За хорошие советы советчик ничего не получает, за плохие - ничего не компенсирует...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да реально хватит собачится. Подходим к интересной точке. Безоткатно второй месяц роста, поломали 4 медвежьих сетапа походу, с апреля рост. Премии за риски на докарантиновом уровне, комоды и риск активы - расцвели, золото распродаётся, все риски отыграны. Красота и благодать. Смотрим, а что будет дальше.
Да, тренд твой друг, только любой тренд рано или поздно ломается. Хотя я в 20к - не верил категорически. И сейчас не сбрасываю вариант массовой раздачи от халявных 12-14К.

зы. Да, и походу августовский геп так же и не закрыли :)
lrs7719
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