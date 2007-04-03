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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:10
Друзья, да будет вам уже. Тут же не площадка, где собирают подписчиков на платный канал с торговыми сигналами. За хорошие советы советчик ничего не получает, за плохие - ничего не компенсирует...
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да реально хватит собачится. Подходим к интересной точке. Безоткатно второй месяц роста, поломали 4 медвежьих сетапа походу, с апреля рост. Премии за риски на докарантиновом уровне, комоды и риск активы - расцвели, золото распродаётся, все риски отыграны. Красота и благодать. Смотрим, а что будет дальше.
Да, тренд твой друг, только любой тренд рано или поздно ломается. Хотя я в 20к - не верил категорически. И сейчас не сбрасываю вариант массовой раздачи от халявных 12-14К.
зы. Да, и походу августовский геп так же и не закрыли
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Золото сегодня едва 1800 не проломило и в глубоком нокауте.Были еще до выборов предположения,что при победе Байдена желтый метал пробив 1800,пойдет до 1560-1600-не верил.Мир просто ипанулся.Коды продают по 20К,доллара нахренячили 25% от общей мыссы чуть ли не за год,а золото валяется на дне,едва отбив эту сумасшедшую инфляционную эмиссию бакса и то-не факт! Жадность и горячка-затмили всякую осторожность.Ничего не пойму...Ой чую будет грандиозный шухер на этих рынках.Экономика на дне,ковидный заповедник по всему миру..Бред какой то..
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Друзья! Кто-нибудь ещё держит XLM? Какие мысли? Сливать?
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Жесть... обидно что спихнул в безубыток часть риппла купленного по 0.2
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:39
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