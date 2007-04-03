Не выдержал. Закрыл весь риппл с убытком (на дне было чуть ли не -80%, закрыл с -20%). Рост этого г0внища аномальный и ни на чем. Испугался, что также легко может обвалиться обратно к 30 центам. Оставил себе только биткоин.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 02:46
Не выдержал. Закрыл весь риппл с убытком (на дне было чуть ли не -80%, закрыл с -20%). Рост этого г0внища аномальный и ни на чем. Испугался, что также легко может обвалиться обратно к 30 центам. Оставил себе только биткоин.
Додано: Сер 25 лис, 2020 03:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
19400 как об стену
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