Не выдержал. Закрыл весь риппл с убытком (на дне было чуть ли не -80%, закрыл с -20%). Рост этого г0внища аномальный и ни на чем. Испугался, что также легко может обвалиться обратно к 30 центам. Оставил себе только биткоин.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 02:46
Не выдержал. Закрыл весь риппл с убытком (на дне было чуть ли не -80%, закрыл с -20%). Рост этого г0внища аномальный и ни на чем. Испугался, что также легко может обвалиться обратно к 30 центам. Оставил себе только биткоин.
Додано: Сер 25 лис, 2020 03:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
19400 как об стену
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:02
Поздравляю-теперь Вы "свободный" человек! По крайней мере-нас уже двое.У меня осталась сотня рипла на уровне 0.799 Дораспродал его по 0.6-0.75.Утром встал вчера,а ордера посхлопывались..Пусть летит теперь вольной птицей на все четыре стороны
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:08
Hash Ribbons отрисовывает уже последние штрихи..Осталось судя по наблюдениям несколько дней на завершение "красной отрисовки" и около недели на Buy..Что говорит о возможной ближайшей коррекции альтов,а потом возможно дальнейшему росту и обновлению или повторению хаев у большинства монет. И данный инструмент,как показывает практика,весьма точно отрабатывает входы в рынок,после которого всегда следовал рост.Планирую в этот раз лицом не щелкать,а прислушаться и кое каких альтов добрать.Не устроят ли нам черную пятницу с небольшими распродажами в конце текущей недели??Было бы весьма закономерно и знаково.
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