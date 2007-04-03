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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2057205820592060

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 176
1) дно вже було пройдено
30%
52
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 02:46

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Жесть... обидно что спихнул в безубыток часть риппла купленного по 0.2

Шорт как вариант со стопом на 1.25

Не выдержал. Закрыл весь риппл с убытком (на дне было чуть ли не -80%, закрыл с -20%). Рост этого г0внища аномальный и ни на чем. Испугался, что также легко может обвалиться обратно к 30 центам. Оставил себе только биткоин.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 03:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

19400 как об стену
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:02

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Жесть... обидно что спихнул в безубыток часть риппла купленного по 0.2

Шорт как вариант со стопом на 1.25

Не выдержал. Закрыл весь риппл с убытком (на дне было чуть ли не -80%, закрыл с -20%). Рост этого г0внища аномальный и ни на чем. Испугался, что также легко может обвалиться обратно к 30 центам. Оставил себе только биткоин.


Поздравляю-теперь Вы "свободный" человек! По крайней мере-нас уже двое.У меня осталась сотня рипла на уровне 0.799 Дораспродал его по 0.6-0.75.Утром встал вчера,а ордера посхлопывались..Пусть летит теперь вольной птицей на все четыре стороны
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:08

  Zebra написав:
  Dr_English написав:Zebra Благодарю Вас за удачные, сбывшиеся прогнозы по ETH и LTC! Какие на Ваш взгляд дальнейшие цены на эти активы?

Коррекция напрашивается по битку, альты могут тоже сходить. Я шорт по эфиру буду закрывать ниже 500.
В туземун не верю, обещанные уровни по эфиру, взяли и на том хорошо.


Hash Ribbons отрисовывает уже последние штрихи..Осталось судя по наблюдениям несколько дней на завершение "красной отрисовки" и около недели на Buy..Что говорит о возможной ближайшей коррекции альтов,а потом возможно дальнейшему росту и обновлению или повторению хаев у большинства монет. И данный инструмент,как показывает практика,весьма точно отрабатывает входы в рынок,после которого всегда следовал рост.Планирую в этот раз лицом не щелкать,а прислушаться и кое каких альтов добрать.Не устроят ли нам черную пятницу с небольшими распродажами в конце текущей недели??Было бы весьма закономерно и знаково.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ржу с ленты ликвидаций на Битфинекс, в рипл с плечем 5х позаскакивали по 60-70 центов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

"Все правильно сделал"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:16

  airmax78 написав:"Все правильно сделал"(с)



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J
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:37

J наверху мой пост вчерашний. Я закрылся. И больше в риппл ни ногой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, но Вам, конечно, респект. В отличие от богов тех анализа, Вы единственный на этой ветке не сомневались в этом ралли.
airmax78
 
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  #<1 ... 2057205820592060
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