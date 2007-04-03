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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2058205920602061

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:37

Вчера поставил стоп-лоссы на xrp - 0,49$, и эфир - 490$. Было близко, но не сработали. Но видимо к этому идем
Patr1ot
 
Повідомлень: 62
З нами з: 22.03.16
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:20

Не пора ли подставлять ведра, или рано кто как думает?
Diablo1977
 
Повідомлень: 323
З нами з: 05.10.08
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  #<1 ... 2058205920602061
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