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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:37
Вчера поставил стоп-лоссы на xrp - 0,49$, и эфир - 490$. Было близко, но не сработали. Но видимо к этому идем
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Patr1ot
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:20
Не пора ли подставлять ведра, или рано кто как думает?
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Diablo1977
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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