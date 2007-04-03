Додано: Чет 26 лис, 2020 11:55

airmax78 написав: Зебра, но Вам, конечно, респект. В отличие от богов тех анализа, Вы единственный на этой ветке не сомневались в этом ралли. Зебра, но Вам, конечно, респект. В отличие от богов тех анализа, Вы единственный на этой ветке не сомневались в этом ралли.

Ты и зебра крайне невежественны в крипте.Утверждение о том. что ТА не работает в крипте не выдерживает никакой критики.Такое может сказать только очень неразвитый человек.Как раз в крипторынке ТА и работает на ура.А вот когда чя вижу посты Зебры в валютке про гривну с основаниями по ТА, то становится смешно.Там то он и не работает в силу отсутствия рыночности.Слушай. а почему ты считаешь, что никто(кроме единственного)не предполагал коррекцию.Да тут наоборот все хором уже писали, что рынок перегрет, и Лрс и Осафлай и другие.Просто никто не мог знать верхней точки.Вот тут на то и нужны стопы.Которые подвели твоего героя.Я приводил пример. как он тебя обманывает, на сбитый стоп пишет, что держит.Или ты на кокретные его посты, где он лоханулся внимания не обращаешь.Он очень рано стал шортить, т е проще говоря не правильно выбрал точку входа в позицию. за что и поплатился сбитием стопов.Макс, до чего надо быть таким лохом как ты, чтобы тебе Зебра посоветовал шортить риппл на 0,7 со стопом на 1,25.капэцьЯ тут давал ссыль на ДоуДжонса, почитайте как правильно ставятся стопы, в каком процетном соотношении с депо с рисками потерь.Он всё очень подробно описывает в обучающих материалах.Дык так если мыслить. то можно стоп по битку поставить на 50К и никогда не проигратьа по рипплу чё уж там мелочиться на 1,25. сразу на 5.Ужас. какие безграмотные люди тут проскальзывают.Очевидно, что и с деньгами у них проблемы, иначе ведь не бывает.