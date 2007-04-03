Zebra
Маякните пожалуйста когда по Вашему стоит эфир подбирать и другие монетки
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:54
Zebra
Маякните пожалуйста когда по Вашему стоит эфир подбирать и другие монетки
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:26
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:44
На примере Зебры.Человек ставит на кон 25000$.Он ОБЯЗАН поставить стоп с потерей скажем 2500$, чтобы не потерять все 25000.В теме он врёт и манипулирует простачками лохами.Стоп у него наверняка сработал. А если бы биток стрельнул ещё на 1-2 тысячи вверх Могло такое быть.Да, могло. хотя бы сквизом кратковременно.И тов Зебра лишился бы сразу 25 штук.т е он ну никак даже теоретически не мог пойти на такой риск.И самое для него обидное. что так часто бывает.Стопы его сбили. на несколько штук баксов опустили, и потом пошли в его сторону.Это очень часто происходит.Только он никогда не напишет.Тут самая простая логика.
ПС вниз можем дойти до 15800, может уже и всё...
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:48
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:55
Ты и зебра крайне невежественны в крипте.Утверждение о том. что ТА не работает в крипте не выдерживает никакой критики.Такое может сказать только очень неразвитый человек.Как раз в крипторынке ТА и работает на ура.А вот когда чя вижу посты Зебры в валютке про гривну с основаниями по ТА, то становится смешно.Там то он и не работает в силу отсутствия рыночности.
Слушай. а почему ты считаешь, что никто(кроме единственного)не предполагал коррекцию.Да тут наоборот все хором уже писали, что рынок перегрет, и Лрс и Осафлай и другие.Просто никто не мог знать верхней точки.Вот тут на то и нужны стопы.Которые подвели твоего героя.Я приводил пример. как он тебя обманывает, на сбитый стоп пишет, что держит.Или ты на кокретные его посты, где он лоханулся внимания не обращаешь.Он очень рано стал шортить, т е проще говоря не правильно выбрал точку входа в позицию. за что и поплатился сбитием стопов.Макс, до чего надо быть таким лохом как ты, чтобы тебе Зебра посоветовал шортить риппл на 0,7 со стопом на 1,25.капэць Я тут давал ссыль на ДоуДжонса, почитайте как правильно ставятся стопы, в каком процетном соотношении с депо с рисками потерь.Он всё очень подробно описывает в обучающих материалах.Дык так если мыслить. то можно стоп по битку поставить на 50К и никогда не проиграть а по рипплу чё уж там мелочиться на 1,25. сразу на 5.Ужас. какие безграмотные люди тут проскальзывают.Очевидно, что и с деньгами у них проблемы, иначе ведь не бывает.
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