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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2059206020612062

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:54

Zebra
Маякните пожалуйста когда по Вашему стоит эфир подбирать и другие монетки
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:26

  Patr1ot написав:Zebra
Маякните пожалуйста когда по Вашему стоит эфир подбирать и другие монетки

Сейчас ничего не подбирать, эфиру, да и всему остальному шлаку есть куда падать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:44

  Kriptogedon написав:Вот это больше похоже на коррекцию)) Но это еще не Цунами))
В такие моменты на бирже-чатах принято постить - "Бегите глупцы!"))


На примере Зебры.Человек ставит на кон 25000$.Он ОБЯЗАН поставить стоп с потерей скажем 2500$, чтобы не потерять все 25000.В теме он врёт и манипулирует простачками лохами.Стоп у него наверняка сработал. А если бы биток стрельнул ещё на 1-2 тысячи вверх :?: Могло такое быть.Да, могло. хотя бы сквизом кратковременно.И тов Зебра лишился бы сразу 25 штук.т е он ну никак даже теоретически не мог пойти на такой риск.И самое для него обидное. что так часто бывает.Стопы его сбили. на несколько штук баксов опустили, и потом :!: пошли в его сторону.Это очень часто происходит.Только он никогда не напишет.Тут самая простая логика.
ПС вниз можем дойти до 15800, может уже и всё...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:48

  Кучинелли написав:Человек ставит на кон 25000$.Он ОБЯЗАН поставить стоп с потерей скажем 2500$, чтобы не потерять все 25000.В теме он врёт и манипулирует простачками лохами.Стоп у него наверняка сработал.


Сработал усбагойся уже, и депозит у меня 100 баксов, из которых убытка 10 баксов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:55

  airmax78 написав:Зебра, но Вам, конечно, респект. В отличие от богов тех анализа, Вы единственный на этой ветке не сомневались в этом ралли.


Ты и зебра крайне невежественны в крипте.Утверждение о том. что ТА не работает в крипте не выдерживает никакой критики.Такое может сказать только очень неразвитый человек.Как раз в крипторынке ТА и работает на ура.А вот когда чя вижу посты Зебры в валютке про гривну с основаниями по ТА, то становится смешно.Там то он и не работает в силу отсутствия рыночности.
Слушай. а почему ты считаешь, что никто(кроме единственного)не предполагал коррекцию.Да тут наоборот все хором уже писали, что рынок перегрет, и Лрс и Осафлай и другие.Просто никто не мог знать верхней точки.Вот тут на то и нужны стопы.Которые подвели твоего героя.Я приводил пример. как он тебя обманывает, на сбитый стоп пишет, что держит.Или ты на кокретные его посты, где он лоханулся внимания не обращаешь.Он очень рано стал шортить, т е проще говоря не правильно выбрал точку входа в позицию. за что и поплатился сбитием стопов.Макс, до чего надо быть таким лохом как ты, чтобы тебе Зебра посоветовал шортить риппл на 0,7 со стопом на 1,25.капэць :mrgreen: Я тут давал ссыль на ДоуДжонса, почитайте как правильно ставятся стопы, в каком процетном соотношении с депо с рисками потерь.Он всё очень подробно описывает в обучающих материалах.Дык так если мыслить. то можно стоп по битку поставить на 50К и никогда не проиграть :) а по рипплу чё уж там мелочиться на 1,25. сразу на 5.Ужас. какие безграмотные люди тут проскальзывают.Очевидно, что и с деньгами у них проблемы, иначе ведь не бывает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:21

Пошел второй разворот...и путь к 20 - ке..
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:46

Кучинелли Во время очередной просадки к 9000, когда я слегка затарился, Зебра написал, что пойдет на 20000. У технарей тогда каких только сценариев не было. Я не дрочусь с +/-5%, я не покупаю с плечом. Я закрываю +30%. Сейчас по биткоину +60%, но я не спешу. И тут мне прогнозы Зебры гораздо полезнее чем весь тот ТА флуд, который постят Туйлер и Ко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да не ссорьтесь,пацаны.Что Вы вечно тут делите то?? Как и писал вчера,черную пятницу нам все же устроили.Сейчас дойдем до 38 уровня,в районе 15900,потопчемся...Альтов наберут,последний раз говорю невнимательным,наблюдать за Hash Ribbons,он уже на исходе...и никогда еще не врал и не подводил.Думаю до начала декабря можно входить в покупки,будет мининакопление,ставить отложки по сетке(уровням) и добирать "правильные" альты.Все пойдет на последний штурм и финальный забег,наверное до Нового Года.Будет последняя рокета и гранд-раздача на хаях...Мое мнение. Надеюсь увидеть Зэк за 100 и ЕОС в район 5,а может и выше.
osafly
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