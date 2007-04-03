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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:22
туземун, 100к, 200к
красиво в очередной раз хомячков прокатили
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:33
osafly написав:
Да не ссорьтесь,пацаны.Что Вы вечно тут делите то?? Как и писал вчера,черную пятницу нам все же устроили.Сейчас дойдем до 38 уровня,в районе 15900,потопчемся...Альтов наберут,последний раз говорю невнимательным,наблюдать за Hash Ribbons,он уже на исходе...и никогда еще не врал и не подводил.Думаю до начала декабря можно входить в покупки,будет мининакопление,ставить отложки по сетке(уровням) и добирать "правильные" альты.Все пойдет на последний штурм и финальный забег,наверное до Нового Года.Будет последняя рокета и гранд-раздача на хаях...Мое мнение. Надеюсь увидеть Зэк за 100 и ЕОС в район 5,а может и выше.
Коррекция явно напрашивалась, доминация деда уже сократилась до 62%, это хорошо. Судя по тому, как рипл сделал иксы на ровном месте, многим альтам ещё есть куда играть. Зек едва 90 пощупал, это ниже августовского уровня, так что по нему и многим другим топовым альтам должно быть продолжение банкета. Пассажиры заскакивают, а это главное.
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