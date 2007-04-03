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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2060206120622063

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

туземун, 100к, 200к

красиво в очередной раз хомячков прокатили
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:33

  osafly написав:Да не ссорьтесь,пацаны.Что Вы вечно тут делите то?? Как и писал вчера,черную пятницу нам все же устроили.Сейчас дойдем до 38 уровня,в районе 15900,потопчемся...Альтов наберут,последний раз говорю невнимательным,наблюдать за Hash Ribbons,он уже на исходе...и никогда еще не врал и не подводил.Думаю до начала декабря можно входить в покупки,будет мининакопление,ставить отложки по сетке(уровням) и добирать "правильные" альты.Все пойдет на последний штурм и финальный забег,наверное до Нового Года.Будет последняя рокета и гранд-раздача на хаях...Мое мнение. Надеюсь увидеть Зэк за 100 и ЕОС в район 5,а может и выше.

Коррекция явно напрашивалась, доминация деда уже сократилась до 62%, это хорошо. Судя по тому, как рипл сделал иксы на ровном месте, многим альтам ещё есть куда играть. Зек едва 90 пощупал, это ниже августовского уровня, так что по нему и многим другим топовым альтам должно быть продолжение банкета. Пассажиры заскакивают, а это главное.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток может вернуться на 12к, но его справедливая цена сейчас это 15к с учетом всех фундаментальных характеристик.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:05

Да уж...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:33

  Zebra написав:Биток может вернуться на 12к, но его справедливая цена сейчас это 15к с учетом всех фундаментальных характеристик.


Хорошо бы сделать туда сквиз и вернуться на 16-18к до НГ. Закрывать год на низах вряд ли будут
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:29

  phantom_systems написав:Коррекция явно напрашивалась, доминация деда уже сократилась до 62%, это хорошо. Судя по тому, как рипл сделал иксы на ровном месте, многим альтам ещё есть куда играть. Зек едва 90 пощупал, это ниже августовского уровня, так что по нему и многим другим топовым альтам должно быть продолжение банкета. Пассажиры заскакивают, а это главное.


Еще раз говорю- Hash ribbons показывает что продолжение банкета будет! Иначе....он ошибется первый раз истории.Рост по альтам во всяком случае-не закончен.Или будут новые хаи и перехаи,или повторение двойных вершин по многим монетам.Проверим в течении двух месяцев...Будет видно когда все отыграет! Я в рынок потихноньку захожу и отложки расставляю еще ниже по уровням..Что делать...Без риска тут никак.
osafly
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