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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:22
туземун, 100к, 200к
красиво в очередной раз хомячков прокатили
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Zebra
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:33
osafly написав:
Да не ссорьтесь,пацаны.Что Вы вечно тут делите то?? Как и писал вчера,черную пятницу нам все же устроили.Сейчас дойдем до 38 уровня,в районе 15900,потопчемся...Альтов наберут,последний раз говорю невнимательным,наблюдать за Hash Ribbons,он уже на исходе...и никогда еще не врал и не подводил.Думаю до начала декабря можно входить в покупки,будет мининакопление,ставить отложки по сетке(уровням) и добирать "правильные" альты.Все пойдет на последний штурм и финальный забег,наверное до Нового Года.Будет последняя рокета и гранд-раздача на хаях...Мое мнение. Надеюсь увидеть Зэк за 100 и ЕОС в район 5,а может и выше.
Коррекция явно напрашивалась, доминация деда уже сократилась до 62%, это хорошо. Судя по тому, как рипл сделал иксы на ровном месте, многим альтам ещё есть куда играть. Зек едва 90 пощупал, это ниже августовского уровня, так что по нему и многим другим топовым альтам должно быть продолжение банкета. Пассажиры заскакивают, а это главное.
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phantom_systems
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:51
Биток может вернуться на 12к, но его справедливая цена сейчас это 15к с учетом всех фундаментальных характеристик.
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Zebra
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Додано: Чет 26 лис, 2020 19:05
Да уж...
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airmax78
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Додано: Чет 26 лис, 2020 19:33
Zebra написав:
Биток может вернуться на 12к, но его справедливая цена сейчас это 15к с учетом всех фундаментальных характеристик.
Хорошо бы сделать туда сквиз и вернуться на 16-18к до НГ. Закрывать год на низах вряд ли будут
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zРадио
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:29
phantom_systems написав:
Коррекция явно напрашивалась, доминация деда уже сократилась до 62%, это хорошо. Судя по тому, как рипл сделал иксы на ровном месте, многим альтам ещё есть куда играть. Зек едва 90 пощупал, это ниже августовского уровня, так что по нему и многим другим топовым альтам должно быть продолжение банкета. Пассажиры заскакивают, а это главное.
Еще раз говорю- Hash ribbons показывает что продолжение банкета будет! Иначе....он ошибется первый раз истории.Рост по альтам во всяком случае-не закончен.Или будут новые хаи и перехаи,или повторение двойных вершин по многим монетам.Проверим в течении двух месяцев...Будет видно когда все отыграет! Я в рынок потихноньку захожу и отложки расставляю еще ниже по уровням..Что делать...Без риска тут никак.
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osafly
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:08
osafly написав: phantom_systems написав:
Коррекция явно напрашивалась, доминация деда уже сократилась до 62%, это хорошо. Судя по тому, как рипл сделал иксы на ровном месте, многим альтам ещё есть куда играть. Зек едва 90 пощупал, это ниже августовского уровня, так что по нему и многим другим топовым альтам должно быть продолжение банкета. Пассажиры заскакивают, а это главное.
Еще раз говорю- Hash ribbons показывает что продолжение банкета будет!
Так это ж индикатор по биткоину. Альты могут падать и падать.
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Zebra
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:13
продал всю котлету в среднем по 17660, поставил 2 ведра по 16320 и 16041, думаю словим еще отскок, но сигнальчик конкретно медвежий, похоже это конец роста
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spacemachine
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:53
Zebra написав: osafly написав: phantom_systems написав:
Коррекция явно напрашивалась, доминация деда уже сократилась до 62%, это хорошо. Судя по тому, как рипл сделал иксы на ровном месте, многим альтам ещё есть куда играть. Зек едва 90 пощупал, это ниже августовского уровня, так что по нему и многим другим топовым альтам должно быть продолжение банкета. Пассажиры заскакивают, а это главное.
Еще раз говорю- Hash ribbons показывает что продолжение банкета будет!
Так это ж индикатор по биткоину. Альты могут падать и падать.
Не знаю...Все применимо и к альтам,любой откройте и посмотрите историю срабатывания...На любом альткоине,за несколько последних лет.Все в точку на 100% Максимум 2 недели после сигнала buy был рост разной интенсивности,а то и сразу.От 40 до 100+ и выше %.. И последний раз он отрабатывал в далеком июне.Я не призываю верить.Призываю просто понаблюдать и сделать выводы.Кто желает войти в рынок-тот войдет.Колеблющимся-лезть не стоит.Я думаю-это не конец роста.Вот все что хочу сказать.Возможно ошибаюсь.Посмотрим-проверим в декабре-январе.
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osafly
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:27
osafly написав:
. Hash ribbons показывает .
есть ссылка на этот идикатор?
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