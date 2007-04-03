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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:27
osafly написав:
. Hash ribbons показывает .
есть ссылка на этот идикатор?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:47
16320 и 17075 по половине депо. стоп 16852 и 17020
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:08
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greenozon
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