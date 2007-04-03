есть ссылка на этот идикатор?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:27
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:08
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что ребятушки.Сегодня с утра все еще и подкрепилось так называемой сигнальной транзакцией,ожидающей пока еще подверждения(спасибо форумчанину Andrein в который раз) Звезды сходятся что называется и все кто не верит в дальнейший рост(или мощный отскок на пару недель) будут сосать лапу и наблюдать за всем со стороны.Сейчас идет довысадка на землю грешную особо нервных и фом(хом) неверующих,а потом снова пойдем взлетать,благо время для этого еще есть.Байден вступит в должность только в середине января,потом еще какое то время размазывание соплей(вхождение в курс дела что называется)..На баксах уходящего рыжего клована должны еще порости!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:57
Один из способов перевезти крипту в usdt и на Kunu,там переводите usdt в гривну, а уже гривну на свою карту.
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