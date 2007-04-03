Ну что ребятушки.Сегодня с утра все еще и подкрепилось так называемой сигнальной транзакцией,ожидающей пока еще подверждения(спасибо форумчанину Andrein в который раз) Звезды сходятся что называется и все кто не верит в дальнейший рост(или мощный отскок на пару недель) будут сосать лапу и наблюдать за всем со стороны.Сейчас идет довысадка на землю грешную особо нервных и фом(хом) неверующих,а потом снова пойдем взлетать,благо время для этого еще есть.Байден вступит в должность только в середине января,потом еще какое то время размазывание соплей(вхождение в курс дела что называется)..На баксах уходящего рыжего клована должны еще порости!
romichkep написав:Приветствую всех, скажите, обсуждался ли здесь вопрос о безопасном выводе крипты в фиат в Украине. Если коротко то с банками до каких сумм можно иметь дело, и каким способом? Обменники или напрямую с бирж? Возможно через прокладку в виде AdwCash, PerfectMoney?
Один из способов перевезти крипту в usdt и на Kunu,там переводите usdt в гривну, а уже гривну на свою карту.
romichkep написав:Приветствую всех, скажите, обсуждался ли здесь вопрос о безопасном выводе крипты в фиат в Украине. Если коротко то с банками до каких сумм можно иметь дело, и каким способом? Обменники или напрямую с бирж? Возможно через прокладку в виде AdwCash, PerfectMoney?
Один из способов перевезти крипту в usdt и на Kunu,там переводите usdt в гривну, а уже гривну на свою карту.
romichkep написав:Приветствую всех, скажите, обсуждался ли здесь вопрос о безопасном выводе крипты в фиат в Украине. Если коротко то с банками до каких сумм можно иметь дело, и каким способом? Обменники или напрямую с бирж? Возможно через прокладку в виде AdwCash, PerfectMoney?
Один из способов перевезти крипту в usdt и на Kunu,там переводите usdt в гривну, а уже гривну на свою карту.
Сколько комиссий на каждом шаге надо заплатить?
Около 2-5 долларов за перевод USDT между биржами, комиссия 0.25% на куне за обмен на гривну если выводить куна кодами, тогда доплатят 1.5-2.3% вам за ваш код - куной поддерживается специальный телеграмм бот для обмена кодами