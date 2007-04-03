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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2061206220632064

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:27

  osafly написав:. Hash ribbons показывает .

есть ссылка на этот идикатор?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:47

16320 и 17075 по половине депо. стоп 16852 и 17020
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:08

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что ребятушки.Сегодня с утра все еще и подкрепилось так называемой сигнальной транзакцией,ожидающей пока еще подверждения(спасибо форумчанину Andrein в который раз) Звезды сходятся что называется и все кто не верит в дальнейший рост(или мощный отскок на пару недель) будут сосать лапу и наблюдать за всем со стороны.Сейчас идет довысадка на землю грешную особо нервных и фом(хом) неверующих,а потом снова пойдем взлетать,благо время для этого еще есть.Байден вступит в должность только в середине января,потом еще какое то время размазывание соплей(вхождение в курс дела что называется)..На баксах уходящего рыжего клована должны еще порости!
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:57

  romichkep написав:Приветствую всех, скажите, обсуждался ли здесь вопрос о безопасном выводе крипты в фиат в Украине. Если коротко то с банками до каких сумм можно иметь дело, и каким способом? Обменники или напрямую с бирж? Возможно через прокладку в виде AdwCash, PerfectMoney?


Один из способов перевезти крипту в usdt и на Kunu,там переводите usdt в гривну, а уже гривну на свою карту.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:47

  Ruslan2453 написав:
  romichkep написав:Приветствую всех, скажите, обсуждался ли здесь вопрос о безопасном выводе крипты в фиат в Украине. Если коротко то с банками до каких сумм можно иметь дело, и каким способом? Обменники или напрямую с бирж? Возможно через прокладку в виде AdwCash, PerfectMoney?


Один из способов перевезти крипту в usdt и на Kunu,там переводите usdt в гривну, а уже гривну на свою карту.

Сколько комиссий на каждом шаге надо заплатить?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:30

  airmax78 написав:
  Ruslan2453 написав:
  romichkep написав:Приветствую всех, скажите, обсуждался ли здесь вопрос о безопасном выводе крипты в фиат в Украине. Если коротко то с банками до каких сумм можно иметь дело, и каким способом? Обменники или напрямую с бирж? Возможно через прокладку в виде AdwCash, PerfectMoney?


Один из способов перевезти крипту в usdt и на Kunu,там переводите usdt в гривну, а уже гривну на свою карту.

Сколько комиссий на каждом шаге надо заплатить?

Около 2-5 долларов за перевод USDT между биржами,
комиссия 0.25% на куне за обмен на гривну
если выводить куна кодами, тогда доплатят 1.5-2.3% вам за ваш код - куной поддерживается специальный телеграмм бот для обмена кодами

так что будете еще и в плюсе

https://t.me/kunacodebot
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:04

  Zebra написав:комиссия 0.25% на куне за обмен на гривну
если выводить куна кодами, тогда доплатят 1.5-2.3% вам за ваш код - куной поддерживается специальный телеграмм бот для обмена кодами

так что будете еще и в плюсе

https://t.me/kunacodebot

на куне курс на 2% занинижен
J
 
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  #<1 ... 2061206220632064
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