|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:21
Додано: Суб 28 лис, 2020 14:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хамаха на прошлых выходных альтой затарился,результат через пару дней Вы все уже увидели.Только что зашел,посмотреть как там "старые-добрые" клоуны поживают! Репертуару не изменяют.У них теперь-Сантаклаус Ралли намечается! Млять,как бы реально не пришлось все распродавать.Сижу "слезами обливаюсь" читая комменты ниже видео! Это нечто!
Зебра,на поезде я так понимаю Вы спиной в коричневой,полосатой рубашке?? Чтоб Ваше лицо не узнали?? Чи не?? Или то Вы по путям идете в гордом одиночестве против толпы в противовоположном направлени??
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:19
Отето 16300 уся коррекция, на 14600 уже не пайдём, мона таритЬся на туземун?
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: maksimus silvestris і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|