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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:21
Додано: Суб 28 лис, 2020 14:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хамаха на прошлых выходных альтой затарился,результат через пару дней Вы все уже увидели.Только что зашел,посмотреть как там "старые-добрые" клоуны поживают! Репертуару не изменяют.У них теперь-Сантаклаус Ралли намечается! Млять,как бы реально не пришлось все распродавать.Сижу "слезами обливаюсь" читая комменты ниже видео! Это нечто!
Зебра,на поезде я так понимаю Вы спиной в коричневой,полосатой рубашке?? Чтоб Ваше лицо не узнали?? Чи не?? Или то Вы по путям идете в гордом одиночестве против толпы в противовоположном направлени??
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:19
Отето 16300 уся коррекция, на 14600 уже не пайдём, мона таритЬся на туземун?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:47
Еще не так давно говорили о походе битка на 7к, а уже уверовали в туземун. Да, впринципе судя по сообщениям в теме у многих зачесалось заскочить в этот поезд в Туземун. Сходили в район 20к, но транзакций в сети биткоина много больше не стало.
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