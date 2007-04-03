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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:21
Додано: Суб 28 лис, 2020 14:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хамаха на прошлых выходных альтой затарился,результат через пару дней Вы все уже увидели.Только что зашел,посмотреть как там "старые-добрые" клоуны поживают! Репертуару не изменяют.У них теперь-Сантаклаус Ралли намечается! Млять,как бы реально не пришлось все распродавать.Сижу "слезами обливаюсь" читая комменты ниже видео! Это нечто!
Зебра,на поезде я так понимаю Вы спиной в коричневой,полосатой рубашке?? Чтоб Ваше лицо не узнали?? Чи не?? Или то Вы по путям идете в гордом одиночестве против толпы в противовоположном направлени??
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:19
Отето 16300 уся коррекция, на 14600 уже не пайдём, мона таритЬся на туземун?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:47
Еще не так давно говорили о походе битка на 7к, а уже уверовали в туземун. Да, впринципе судя по сообщениям в теме у многих зачесалось заскочить в этот поезд в Туземун. Сходили в район 20к, но транзакций в сети биткоина много больше не стало.
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:28
Я смотрю на индикаторы-вот и все.Ничего личного.По мне,он так давно уже должен упасть и не стоить дороже 8-9тыс.Я не верю что будет рост до космических масштабов,но что можем преодолеть 20К-вполне..И на этом фоне-альты будут играть первую скрипку роста.Доминация биткоина напротив-упадет.На альты сегодня посмотрите..Они уже выросли прилично только за день...А сигнала покупать-все еще нет...Пока он наступит,они уже нах...не нужны будут по таким ценам,а он наступит на след.неделе.Либо коррекция еще не завершена и будет вторая волна.
Додано: Нед 29 лис, 2020 20:28
В Китае суд обнародовал подробности масштабной криптовалютной пирамиды, которая действовала с апреля 2018 года. Её организаторы рекламировали несуществующую биржу для криптотрейдинга.
Участникам обещали ежедневные выплаты с высоким процентом за первый взнос от $500 в криптовалютах. Чуть более чем за год в схему вложились более 2,6 млн инвесторов. Организаторы собрали 194 775 биткойнов, 117 450 BCH, 96 023 DASH, 11 млрд DOGE, 1.84 млн LTC, 9 млн ETH, 51 млн EOS и 928 млн XRP. Это более $11 млрд.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:17
Додано: Пон 30 лис, 2020 01:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
18220 шорт
Додано: Пон 30 лис, 2020 04:48
Кстати, до сих помню дикий хайп в СМИ по поводу битка в конце 2017.
А сейчас вот - тишина.
In HODL we trust
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