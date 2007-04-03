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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2062206320642065

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:21

  osafly написав:Звезды сходятся что называется и все кто не верит в дальнейший рост(или мощный отскок на пару недель) будут сосать лапу и наблюдать за всем со стороны.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хамаха на прошлых выходных альтой затарился,результат через пару дней Вы все уже увидели.Только что зашел,посмотреть как там "старые-добрые" клоуны поживают! :mrgreen: Репертуару не изменяют.У них теперь-Сантаклаус Ралли намечается! Млять,как бы реально не пришлось все распродавать.Сижу "слезами обливаюсь" читая комменты ниже видео! Это нечто!

Зебра,на поезде я так понимаю Вы спиной в коричневой,полосатой рубашке?? :lol: Чтоб Ваше лицо не узнали?? Чи не?? Или то Вы по путям идете в гордом одиночестве против толпы в противовоположном направлени??
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:19

Отето 16300 уся коррекция, на 14600 уже не пайдём, мона таритЬся на туземун?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:47

  osafly написав:Зебра,на поезде я так понимаю Вы спиной в коричневой,полосатой рубашке?? :lol: Чтоб Ваше лицо не узнали?? Чи не?? Или то Вы по путям идете в гордом одиночестве против толпы в противовоположном направлени??

Еще не так давно говорили о походе битка на 7к, а уже уверовали в туземун. Да, впринципе судя по сообщениям в теме у многих зачесалось заскочить в этот поезд в Туземун. Сходили в район 20к, но транзакций в сети биткоина много больше не стало.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:51

Ну, признавайтесь, хто по 19 500 біток купив?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:28

  Zebra написав:
  osafly написав:Зебра,на поезде я так понимаю Вы спиной в коричневой,полосатой рубашке?? :lol: Чтоб Ваше лицо не узнали?? Чи не?? Или то Вы по путям идете в гордом одиночестве против толпы в противовоположном направлени??

Еще не так давно говорили о походе битка на 7к, а уже уверовали в туземун. Да, впринципе судя по сообщениям в теме у многих зачесалось заскочить в этот поезд в Туземун. Сходили в район 20к, но транзакций в сети биткоина много больше не стало.


Я смотрю на индикаторы-вот и все.Ничего личного.По мне,он так давно уже должен упасть и не стоить дороже 8-9тыс.Я не верю что будет рост до космических масштабов,но что можем преодолеть 20К-вполне..И на этом фоне-альты будут играть первую скрипку роста.Доминация биткоина напротив-упадет.На альты сегодня посмотрите..Они уже выросли прилично только за день...А сигнала покупать-все еще нет...Пока он наступит,они уже нах...не нужны будут по таким ценам,а он наступит на след.неделе.Либо коррекция еще не завершена и будет вторая волна.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:28

В Китае суд обнародовал подробности масштабной криптовалютной пирамиды, которая действовала с апреля 2018 года. Её организаторы рекламировали несуществующую биржу для криптотрейдинга.

Участникам обещали ежедневные выплаты с высоким процентом за первый взнос от $500 в криптовалютах. Чуть более чем за год в схему вложились более 2,6 млн инвесторов. Организаторы собрали 194 775 биткойнов, 117 450 BCH, 96 023 DASH, 11 млрд DOGE, 1.84 млн LTC, 9 млн ETH, 51 млн EOS и 928 млн XRP. Это более $11 млрд.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:17

  osafly написав:Я не верю что будет рост до космических масштабов,но что можем преодолеть 20К-вполне..

Мне кажется, что при росте битка свыше 20К СМИ раздуют такой хайп, которого хватит до 24-27К роста.Альтов побаиваюсь - как выросли, так могут и сдуться. Рулетка. Есть немного битка.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 04:48

  di2gard написав: Мне кажется, что при росте битка свыше 20К СМИ раздуют такой хайп, которого хватит до 24-27К роста.Альтов побаиваюсь - как выросли, так могут и сдуться. Рулетка. Есть немного битка.

Кстати, до сих помню дикий хайп в СМИ по поводу битка в конце 2017.
А сейчас вот - тишина.
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