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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 09:45
18620 усреднение
18420 средний
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Zebra
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:38
Zebra написав:
18620 усреднение
18420 средний
На каких уровнях планируете закрывать??
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osafly
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:46
osafly написав: Zebra написав:
18620 усреднение
18420 средний
На каких уровнях планируете закрывать??
14200
а там как карта ляжет
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Zebra
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