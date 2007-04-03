18620 усреднение
18420 средний
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 09:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
18620 усреднение
18420 средний
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:38
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:46
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Смело,что там говорить..Но падение быть должно..Сигнал на покупки должен начать отрисовываться на днях и неделя на вход в рынок. Непонятно чего оно вообще так выросло на выходных и на чем???
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