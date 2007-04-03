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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 09:45
18620 усреднение
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Zebra
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:38
Zebra написав:
18620 усреднение
18420 средний
На каких уровнях планируете закрывать??
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osafly
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:46
osafly написав: Zebra написав:
18620 усреднение
18420 средний
На каких уровнях планируете закрывать??
14200
а там как карта ляжет
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Zebra
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:22
Смело,что там говорить..Но падение быть должно..Сигнал на покупки должен начать отрисовываться на днях и неделя на вход в рынок. Непонятно чего оно вообще так выросло на выходных и на чем???
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osafly
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:28
osafly написав:
Смело,что там говорить..Но падение быть должно..Сигнал на покупки должен начать отрисовываться на днях и неделя на вход в рынок. Непонятно чего оно вообще так выросло на выходных и на чем???
Я называю это второй попыткой. Вторая попытка даже на 5 минутках бывает.
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Zebra
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:30
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
18620 усреднение
18420 средний
На каких уровнях планируете закрывать??
14200
а там как карта ляжет
если год не закрывать шорт или лонг, то сколько % годовых накапает за кредитование ?
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