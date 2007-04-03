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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2063206420652066

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 09:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

18620 усреднение
18420 средний
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:38

  Zebra написав:18620 усреднение
18420 средний


На каких уровнях планируете закрывать??
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:46

  osafly написав:
  Zebra написав:18620 усреднение
18420 средний


На каких уровнях планируете закрывать??

14200
а там как карта ляжет
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Смело,что там говорить..Но падение быть должно..Сигнал на покупки должен начать отрисовываться на днях и неделя на вход в рынок. Непонятно чего оно вообще так выросло на выходных и на чем???
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:28

  osafly написав:Смело,что там говорить..Но падение быть должно..Сигнал на покупки должен начать отрисовываться на днях и неделя на вход в рынок. Непонятно чего оно вообще так выросло на выходных и на чем???

Я называю это второй попыткой. Вторая попытка даже на 5 минутках бывает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:30

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:18620 усреднение
18420 средний


На каких уровнях планируете закрывать??

14200
а там как карта ляжет

если год не закрывать шорт или лонг, то сколько % годовых накапает за кредитование ?
J
 
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