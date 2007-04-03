osafly написав:Смело,что там говорить..Но падение быть должно..Сигнал на покупки должен начать отрисовываться на днях и неделя на вход в рынок. Непонятно чего оно вообще так выросло на выходных и на чем???
Я называю это второй попыткой. Вторая попытка даже на 5 минутках бывает.
Предсказавший кризис 2008 года финансист назвал биткоин и Tesla пузырем Инвестор Майкл Бьюрри заявил, что держатели криптовалюты и акций слишком уверены, что успеют продать активы до обрушения рынка. Но затем он удалил сообщения
J написав:если год не закрывать шорт или лонг, то сколько % годовых накапает за кредитование ?
Они ставку,в любой момент могут изменить на свое усмотрение,глядя на рынок,в правилах биржи это прописано.Цель биржи не заниматься благотворительностью,а отпердолить хомяков по максимуму..Прекрасно помню как Банан,по Нео в момент пампа оного пару месяев назад,взял и поднял на месяц ставку с примерно 7.3% до 46%!!!! Очевидно чтоб не шортили монету,бо толпа набежала скорее всего в шорт.Но такое имеет место быть.Причем запросто!
А тем временем,не дав никому опомниться и откупиться,цифровая куета решила пойти и обновить свои хаи..Вот реально Зебра фото про индийский поезд пару дней назад оказалось пророческим,а не ироничным.Индикатор еще в процессе.Пока он скажет бай,все уже уедет на перехай
J написав:если год не закрывать шорт или лонг, то сколько % годовых накапает за кредитование ?
Они ставку,в любой момент могут изменить на свое усмотрение,глядя на рынок,в правилах биржи это прописано.Цель биржи не заниматься благотворительностью,а отпердолить хомяков по максимуму..Прекрасно помню как Банан,по Нео в момент пампа оного пару месяев назад,взял и поднял на месяц ставку с примерно 7.3% до 46%!!!! Очевидно чтоб не шортили монету,бо толпа набежала скорее всего в шорт.Но такое имеет место быть.Причем запросто!
А тем временем,не дав никому опомниться и откупиться,цифровая куета решила пойти и обновить свои хаи..Вот реально Зебра фото про индийский поезд пару дней назад оказалось пророческим,а не ироничным.Индикатор еще в процессе.Пока он скажет бай,все уже уедет на перехай
Поэтому я на Бинанс и не перехожу. Мне нравится Битфайнекс за прозрачность. Там ставка рыночная. Я вот вчера вляз 1 биткоин в аренду на 120 дней по ставке 0.008301% в день, это 3,02% годовых, плюс комиссия биржи 15%, получается около 3.5%