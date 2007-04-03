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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биткоин, усреднение продолжаю. Позицию пока что маленькую набираю. Раз сразу на 15000 не пошли, значит будут рисовать треугольник, я так думаю... 19500 не должны перебить.
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Обалдеть...Опять все аналитики в глубокой ж... со своими прогнозами!Клоуны недоделанные! Все эти армяне и прочие умники.Сигнальная транза от 27.11 отработала на все 100%,но представить не мог,что так все случится стремительно.
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:03
Ну так,а шо теперь Вам делать,коли так получилось..Я в лонге по альтам,но большую половину не добрал,все стремительно вышло.Может все так же стремительно рухнет обратно на пару тыщ!Бум наблюдать со стороны за этой эйфорией криптонаркоманов
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:08
FOMO и фундаментал ломают любой теханализ.
Усреднился посильнее на 19206 и 19305
средний шорт 19052
если предположение о том, что будут рисовать треугольник не оправдается, выйду с убытками где то высоко за счет прибыли по предыдущим шортам
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Это бред чистой воды,нарисовать рост в 3тыс. за три дня,два из которых-выходной.Вообще спекули распоясались! Рынок превратился черт знает во что! Задача раскачать и загнать в дорогой биток как можно большее колличество полуумных и жадных хомяков,а потом будет как с альтой на днях,по 4 "перекрытия" прошибать рокетой...Уже не знаешь на какие уровни отложки ставить,все попробивало чуть ли не до дна сентябрьского
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Подскажите по бинансу. Зашорчен eth к usdt, риск 1.4, хотел чуть добрать шорта, а мне пишет что максимальная сумма займа 0 eth.
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Усіх вітаю с перехаем! Не стали тянуть суть да дело...Приплыли!
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