RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2064206520662067

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биткоин, усреднение продолжаю. Позицию пока что маленькую набираю. Раз сразу на 15000 не пошли, значит будут рисовать треугольник, я так думаю... 19500 не должны перебить.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9250
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Обалдеть...Опять все аналитики в глубокой ж... со своими прогнозами!Клоуны недоделанные! Все эти армяне и прочие умники.Сигнальная транза от 27.11 отработала на все 100%,но представить не мог,что так все случится стремительно.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 29.05.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:03

  Zebra написав:Биткоин, усреднение продолжаю. Позицию пока что маленькую набираю. Раз сразу на 15000 не пошли, значит будут рисовать треугольник, я так думаю... 19500 не должны перебить.


Ну так,а шо теперь Вам делать,коли так получилось..Я в лонге по альтам,но большую половину не добрал,все стремительно вышло.Может все так же стремительно рухнет обратно на пару тыщ!Бум наблюдать со стороны за этой эйфорией криптонаркоманов
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 29.05.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:08

  osafly написав:Обалдеть...Опять все аналитики в глубокой ж... со своими прогнозами!Клоуны недоделанные! Все эти армяне и прочие умники.Сигнальная транза от 27.11 отработала на все 100%,но представить не мог,что так все случится стремительно.

FOMO и фундаментал ломают любой теханализ.

Усреднился посильнее на 19206 и 19305

средний шорт 19052

если предположение о том, что будут рисовать треугольник не оправдается, выйду с убытками где то высоко за счет прибыли по предыдущим шортам
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9250
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это бред чистой воды,нарисовать рост в 3тыс. за три дня,два из которых-выходной.Вообще спекули распоясались! Рынок превратился черт знает во что! Задача раскачать и загнать в дорогой биток как можно большее колличество полуумных и жадных хомяков,а потом будет как с альтой на днях,по 4 "перекрытия" прошибать рокетой...Уже не знаешь на какие уровни отложки ставить,все попробивало чуть ли не до дна сентябрьского
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 29.05.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Подскажите по бинансу. Зашорчен eth к usdt, риск 1.4, хотел чуть добрать шорта, а мне пишет что максимальная сумма займа 0 eth.
Витаха
 
Повідомлень: 231
З нами з: 11.10.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Усіх вітаю с перехаем! Не стали тянуть суть да дело...Приплыли!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 29.05.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2064206520662067
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beket1961, sergey_sryvkin, Витаха і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6862, 6863, 6864
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
68637 194666322
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 17:04
ruvex
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7295 1684917
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 12:42
proftpd66
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91114)
30.11.2020 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.