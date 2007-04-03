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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 17:26
страшно уже дальше усредняться - наверно это финальный загончик
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:32
clientage написав: spacemachine написав:
щас будет чето интересное
думаете сквизанет на 14200?
та вообще не знаю че будет, честно говоря
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