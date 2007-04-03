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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 17:26
страшно уже дальше усредняться - наверно это финальный загончик
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:32
clientage написав: spacemachine написав:
щас будет чето интересное
думаете сквизанет на 14200?
та вообще не знаю че будет, честно говоря
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:57
Моё личное мнение - много не вырастем и много не упадём по битку.По альтам что то сильно вырастет. что то не очень.Угадать бы.
Очередные подвиги героев, надеюсь все опять увидели.Если учесть . что в реалии оно ещё хуже , чем оповещается в открытую, то у некоторых дела швах.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:58
spacemachine написав: clientage написав: spacemachine написав:
щас будет чето интересное
думаете сквизанет на 14200?
та вообще не знаю че будет, честно говоря
Та правильно Осафлай сказал, что все ананытики обделались.Счас никто не знает. как поведёт себя цена.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:08
osafly написав:
Обалдеть...Опять все аналитики в глубокой ж... со своими прогнозами!Клоуны недоделанные! Все эти армяне и прочие умники.Сигнальная транза от 27.11 отработала на все 100%,но представить не мог,что так все случится стремительно.
FOMO и фундаментал ломают любой теханализ.
Усреднился посильнее на 19206 и 19305
средний шорт 19052
если предположение о том, что будут рисовать треугольник не оправдается, выйду с убытками где то высоко за счет прибыли по предыдущим шортам
19100 закрыл весь шорт с небольшим убытком, после 19800 жим-жим как то стало, лучше на заборе посижу и перезайду повыше
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 30 лис, 2020 19:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:13
Некоторому индивидуму в ветке, все неймется моя торговля.
Мой объем на битфинексе.
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