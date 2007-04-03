Моё личное мнение - много не вырастем и много не упадём по битку.По альтам что то сильно вырастет. что то не очень.Угадать бы. Очередные подвиги героев, надеюсь все опять увидели.Если учесть . что в реалии оно ещё хуже , чем оповещается в открытую, то у некоторых дела швах.
osafly написав:Обалдеть...Опять все аналитики в глубокой ж... со своими прогнозами!Клоуны недоделанные! Все эти армяне и прочие умники.Сигнальная транза от 27.11 отработала на все 100%,но представить не мог,что так все случится стремительно.
FOMO и фундаментал ломают любой теханализ.
Усреднился посильнее на 19206 и 19305
средний шорт 19052
если предположение о том, что будут рисовать треугольник не оправдается, выйду с убытками где то высоко за счет прибыли по предыдущим шортам
19100 закрыл весь шорт с небольшим убытком, после 19800 жим-жим как то стало, лучше на заборе посижу и перезайду повыше
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 30 лис, 2020 19:19, всього редагувалось 2 разів.
жду коррекции и буду перезаходить на половину в биток, на остальную половину возьму альтов, где есть готовые фигуры и какие-то события, ну или просто те, которые стреляли всегда. хочу иксануть депозит, уверен, что шанс будет, а на битке макс 15% получить можно будет, риски больше. даже если биток сходит на 30, то это ни о чем в %. поэтому из альтов обязательно куплю ГОВНО типа SC или verge/iota/ETP помимо известных типа neo/dash и тд. почему бы не рискнуть