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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2066206720682069>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:26

страшно уже дальше усредняться - наверно это финальный загончик
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:32

  clientage написав:
  spacemachine написав:щас будет чето интересное

думаете сквизанет на 14200? :roll:

та вообще не знаю че будет, честно говоря
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:57

Моё личное мнение - много не вырастем и много не упадём по битку.По альтам что то сильно вырастет. что то не очень.Угадать бы.
Очередные подвиги героев, надеюсь все опять увидели.Если учесть . что в реалии оно ещё хуже , чем оповещается в открытую, то у некоторых дела швах.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:58

  spacemachine написав:
  clientage написав:
  spacemachine написав:щас будет чето интересное

думаете сквизанет на 14200? :roll:

та вообще не знаю че будет, честно говоря

Та правильно Осафлай сказал, что все ананытики обделались.Счас никто не знает. как поведёт себя цена.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Обалдеть...Опять все аналитики в глубокой ж... со своими прогнозами!Клоуны недоделанные! Все эти армяне и прочие умники.Сигнальная транза от 27.11 отработала на все 100%,но представить не мог,что так все случится стремительно.

FOMO и фундаментал ломают любой теханализ.

Усреднился посильнее на 19206 и 19305

средний шорт 19052

если предположение о том, что будут рисовать треугольник не оправдается, выйду с убытками где то высоко за счет прибыли по предыдущим шортам


19100 закрыл весь шорт с небольшим убытком, после 19800 жим-жим как то стало, лучше на заборе посижу и перезайду повыше
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 30 лис, 2020 19:19, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Некоторому индивидуму в ветке, все неймется моя торговля.
Мой объем на битфинексе.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:16

Это как то ни о чём.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:26

Zebra Битфайнекс неоднократно блокировала аккаунты пользователей, требуя предоставить источники денежных средств.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

жду коррекции и буду перезаходить на половину в биток, на остальную половину возьму альтов, где есть готовые фигуры и какие-то события, ну или просто те, которые стреляли всегда. хочу иксануть депозит, уверен, что шанс будет, а на битке макс 15% получить можно будет, риски больше. даже если биток сходит на 30, то это ни о чем в %. поэтому из альтов обязательно куплю ГОВНО типа SC или verge/iota/ETP помимо известных типа neo/dash и тд. почему бы не рискнуть
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:52

  Dr_English написав:Zebra Битфайнекс неоднократно блокировала аккаунты пользователей, требуя предоставить источники денежных средств.

На всех крупных биржах есть блокировка подозрительной активности, кто заводит ZEC, DASH, Monero. Меняет на другую крипту и выводит. Или кто заводит крипту с сомнительных адресов по цепочке.

Я гоняю между Kuna и БФ - проблем за 3 года не было.

К тому же за последний год, жалоб уже практически нет.
https://www.reddit.com/r/bitfinex/
Zebra
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