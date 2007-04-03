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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2066206720682069

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:55

  Кучинелли написав:Это как то ни о чём.

Это до куя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:07

  Zebra написав:Некоторому индивидуму в ветке, все неймется моя торговля.
Мой объем на битфинексе.



Зебра,Вы это зря.Отредактируйте лучше свое сообщение и не нужно никому ничего доказывать.Безопасность и анонимность-превыше всего.Одно дело какую сделку показать,другое-объемы.Не стоит,поверьте.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:30

  osafly написав:Непонятно чего оно вообще так выросло на выходных и на чем???

Последний день месяца - может нужно красиво закрыть месяц, чтобы отпали последние сомнение о скором "туземуне"?

Сижу, чешу репу. Взял накануне битка по 18054 и лайта по 77. 19800 прозевал, конечно - нужно было работать работу. Теперь вот не знаю - сейчас всё продать или вдруг вырастет ещё? Короче, журавль или синица?
aleexxxx
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  #<1 ... 2066206720682069
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