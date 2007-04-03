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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:55
Кучинелли написав:
Это как то ни о чём.
Это до куя.
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airmax78
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:07
Zebra написав:
Некоторому индивидуму в ветке, все неймется моя торговля.
Мой объем на битфинексе.
Зебра,Вы это зря.Отредактируйте лучше свое сообщение и не нужно никому ничего доказывать.Безопасность и анонимность-превыше всего.Одно дело какую сделку показать,другое-объемы.Не стоит,поверьте.
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osafly
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:30
osafly написав:
Непонятно чего оно вообще так выросло на выходных и на чем???
Последний день месяца - может нужно красиво закрыть месяц, чтобы отпали последние сомнение о скором "туземуне"?
Сижу, чешу репу. Взял накануне битка по 18054 и лайта по 77. 19800 прозевал, конечно - нужно было работать работу. Теперь вот не знаю - сейчас всё продать или вдруг вырастет ещё? Короче, журавль или синица?
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aleexxxx
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