Это до куя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:07
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:30
Последний день месяца - может нужно красиво закрыть месяц, чтобы отпали последние сомнение о скором "туземуне"?
Сижу, чешу репу. Взял накануне битка по 18054 и лайта по 77. 19800 прозевал, конечно - нужно было работать работу. Теперь вот не знаю - сейчас всё продать или вдруг вырастет ещё? Короче, журавль или синица?
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:56
Это мизерные объемы, там у лидера 1 млрд объем торгов.
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:05
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:27
Ну чес слово сборище лохов.Даже некоторых умными людьми считал.КХ тоже много картинок постил, и все окуенные.А что такое маржиналка и фьючи тут наверное уже и не осталось, чтоб кто то знал, ибо объёмы там можно такие навернуть, шо ой.Может лохам нравится как их дурят, реально то из аккаунта ничего не было показано.Потому что там недавно была если не ликвидация, то сбит длинный стоп.И мелких по ходу куча.
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
неЛОХу были показаны объемы в подтверждение, что совершаю реальные сделки BTC, ETH, LTC, EOS на протяжении месяца.
А какой у меня размер депо, да хоть 100 баксов, неЛОХа волновать не должно.
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:51
Дохалвинговый рекорд стоимости в этот раз побит на 7-й месяц после халвинга. В прошлый раз - на 10-й. То ли задерг 2017-го был не такой суровый, как задерг 2013-го, то ли идем с более прогрессивной скоростью, чем 4 года назад. Честно говоря, для оптимизма на зиму не вижу вообще никаких оснований. Но пока маємо шо маємо.
Интересно, насколько подвержены уоллстритовские инвестиционные менеджеры и управляющие хеджфондов FOMO-эффекту? Судя по доле секьюритизированного ипотечного гоффна в активах Лемана перед крахом, и эта публика подвержена стадному инстинкту...
Поглядим
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