Додано: Пон 30 лис, 2020 23:08

Zebra написав: неЛОХу были показаны объемы в подтверждение, что совершаю реальные сделки BTC, ETH, LTC, EOS на протяжении месяца.



А какой у меня размер депо, да хоть 100 баксов, неЛОХа волновать не должно. неЛОХу были показаны объемы в подтверждение, что совершаю реальные сделки BTC, ETH, LTC, EOS на протяжении месяца.А какой у меня размер депо, да хоть 100 баксов, неЛОХа волновать не должно.

Да смысл в том, что не нужно гнать на других и тебя трогать никто не будет.ПС да ты прав, что объём торгов и сумма депозита могут отличаться хоть в сотни раз.А тем более как я отметил на фьючах и маржиналке.Но аирмаксам этого понять не дано.За три года там сдвиг почти нулевой.ПС2 Осафлай то брякнул ничего не зная.А я тебе реально скажу. что на форуме есть люди. которые отслеживают хвастунишек с большими суммами.Потом распутывают ниточку с помощью полиции и провайдеров, ну и в итоге хвастунишки делятся деньгами.Это замечание очень уместное.Я расслабился. когда детям отдал свои большие деньги на квартиру за границей, а пока была большая сумма при мне иногда о ней разглагольствовал только по пьяне, и то зря.