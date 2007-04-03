Это до куя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:07
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:30
Последний день месяца - может нужно красиво закрыть месяц, чтобы отпали последние сомнение о скором "туземуне"?
Сижу, чешу репу. Взял накануне битка по 18054 и лайта по 77. 19800 прозевал, конечно - нужно было работать работу. Теперь вот не знаю - сейчас всё продать или вдруг вырастет ещё? Короче, журавль или синица?
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:56
Это мизерные объемы, там у лидера 1 млрд объем торгов.
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:05
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:27
Ну чес слово сборище лохов.Даже некоторых умными людьми считал.КХ тоже много картинок постил, и все окуенные.А что такое маржиналка и фьючи тут наверное уже и не осталось, чтоб кто то знал, ибо объёмы там можно такие навернуть, шо ой.Может лохам нравится как их дурят, реально то из аккаунта ничего не было показано.Потому что там недавно была если не ликвидация, то сбит длинный стоп.И мелких по ходу куча.
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
неЛОХу были показаны объемы в подтверждение, что совершаю реальные сделки BTC, ETH, LTC, EOS на протяжении месяца.
А какой у меня размер депо, да хоть 100 баксов, неЛОХа волновать не должно.
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:51
Дохалвинговый рекорд стоимости в этот раз побит на 7-й месяц после халвинга. В прошлый раз - на 10-й. То ли задерг 2017-го был не такой суровый, как задерг 2013-го, то ли идем с более прогрессивной скоростью, чем 4 года назад. Честно говоря, для оптимизма на зиму не вижу вообще никаких оснований. Но пока маємо шо маємо.
Интересно, насколько подвержены уоллстритовские инвестиционные менеджеры и управляющие хеджфондов FOMO-эффекту? Судя по доле секьюритизированного ипотечного гоффна в активах Лемана перед крахом, и эта публика подвержена стадному инстинкту...
Поглядим
Додано: Пон 30 лис, 2020 23:08
Да смысл в том, что не нужно гнать на других и тебя трогать никто не будет.
ПС да ты прав, что объём торгов и сумма депозита могут отличаться хоть в сотни раз.А тем более как я отметил на фьючах и маржиналке.Но аирмаксам этого понять не дано.За три года там сдвиг почти нулевой.
ПС2 Осафлай то брякнул ничего не зная.А я тебе реально скажу. что на форуме есть люди. которые отслеживают хвастунишек с большими суммами.Потом распутывают ниточку с помощью полиции и провайдеров, ну и в итоге хвастунишки делятся деньгами.Это замечание очень уместное.Я расслабился. когда детям отдал свои большие деньги на квартиру за границей, а пока была большая сумма при мне иногда о ней разглагольствовал только по пьяне, и то зря.
Додано: Пон 30 лис, 2020 23:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Понятное дело, что объем торгов и близко не равен размеру депозита. Можно 20 раз продать биткоин и 20 раз его купить, чтоб сделать объем торгов равный 1:40 от котлеты.
У всех скальперов такие объемы с маленькими депо относительно мировой капитализации криптовалют.
Тот же Долярчик на форуме регулярно светит скриншоты и дату окончания своего депозита в 280к грн в А-Банке, и жив-здоров.
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