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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2067206820692070

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:46

  OptiX написав:Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.

Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:25

  di2gard написав:
  OptiX написав:Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.

Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.

Биток может пойди на 24к ракетой, если пробъет эпохальное сопротивление. А дальше слив в район 15к. Любая цена выше 15к, это ажиотаж. Сейчас количество транзакций в сети биткоина находится на обычном для последних лет уровнях. Хайпа нет. Есть новые вертолетные деньги.
Zebra
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  #<1 ... 2067206820692070
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