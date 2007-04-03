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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 23:46
OptiX написав:
Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.
Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.
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di2gard
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:25
di2gard написав: OptiX написав:
Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.
Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.
Биток может пойди на 24к ракетой, если пробъет эпохальное сопротивление. А дальше слив в район 15к. Любая цена выше 15к, это ажиотаж. Сейчас количество транзакций в сети биткоина находится на обычном для последних лет уровнях. Хайпа нет. Есть новые вертолетные деньги.
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Zebra
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:50
Zebra написав: di2gard написав: OptiX написав:
Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.
Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.
Биток может пойди на 24к ракетой, если пробъет эпохальное сопротивление. А дальше слив в район 15к. Любая цена выше 15к, это ажиотаж. Сейчас количество транзакций в сети биткоина находится на обычном для последних лет уровнях. Хайпа нет. Есть новые вертолетные деньги.
Не спорю с тобой, что 15к, а может и ниже, просто обязаны потрогать, но не соглашусь, что есть такая прям сильная корреляция цены и количества транзакций. Биткоин идет по пути накопительного и спекулятивного актива, а не валюты - посмотри хотя бы на финансовые продукты вокруг него. Фьючи и биржи прут, платежные кошельки срут
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zРадио
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Додано: Вів 01 гру, 2020 01:55
zРадио написав:
Не спорю с тобой, что 15к, а может и ниже, просто обязаны потрогать, но не соглашусь, что есть такая прям сильная корреляция цены и количества транзакций. Биткоин идет по пути накопительного и спекулятивного актива, а не валюты - посмотри хотя бы на финансовые продукты вокруг него. Фьючи и биржи прут, платежные кошельки срут
Соглашусь, биржи уже сделали производные (деривативы) на биткоин и основные деньги ушли туда. Биткоином по большей части уже и не торгуют, делают всего лишь встречные ставки на фьючерсах. Возможно потому и не растет количество транзакций.
P.S. Перезаход в шорт на 10% котлеты по 19723.
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Zebra
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