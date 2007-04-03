Додано: Вів 01 гру, 2020 13:13

Igneus написав: Кучинелли написав: ...разглагольствовал только по пьяне, и то зря. ...разглагольствовал только, и то зря.

А как же аватар и Аллен Карр? А как же аватар и Аллен Карр?

Хм.Был на 90% уверен, что вы откликнитесь на эту фразу.Угадал.Если по существу, то в форуме у каждого своя легенда.Вней правды если есть процентов 10. то это уже много.Всякие скриншоты. цифры, вся подобная информация берётся с лёгкостью где угодно, редактируется, подделывается, выдумывается.Крайне удивляюсь, когда такой инфе верят.Я не им вв вас и нашу фразу.Я в целом.Тут персонажей хватает, кот выдают иногда такое. что сложно представить.Например, свои сделки.Уже достоверно известно (но оказывается не всем, особенно в этом форуме), что 90% трейдеров убыточны,что в своеё открытой статистике подавляющее большинство показывает только доходные сделки.А убыточные или скрывает или показывает так - мол вышел в безубыток. при своих, стоп сбило, ну чуток в минус.Это полная ложь в 99% случаев.Итого, всё написанное в форуме требует тщательной фильтрации и сомнения.я больше склонен воспринимать форум как метод общения, чем получения информации.Даже тут в теме крайне слабо подготовленный контингент, просто уже привычка , зайдя в форум прошвырнуться по злачным местам.Пользу я тут не ищу от слова совсем.