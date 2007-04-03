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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2068206920702071>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:46

  OptiX написав:Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.

Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:25

  di2gard написав:
  OptiX написав:Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.

Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.

Биток может пойди на 24к ракетой, если пробъет эпохальное сопротивление. А дальше слив в район 15к. Любая цена выше 15к, это ажиотаж. Сейчас количество транзакций в сети биткоина находится на обычном для последних лет уровнях. Хайпа нет. Есть новые вертолетные деньги.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:50

  Zebra написав:
  di2gard написав:
  OptiX написав:Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.

Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.

Биток может пойди на 24к ракетой, если пробъет эпохальное сопротивление. А дальше слив в район 15к. Любая цена выше 15к, это ажиотаж. Сейчас количество транзакций в сети биткоина находится на обычном для последних лет уровнях. Хайпа нет. Есть новые вертолетные деньги.


Не спорю с тобой, что 15к, а может и ниже, просто обязаны потрогать, но не соглашусь, что есть такая прям сильная корреляция цены и количества транзакций. Биткоин идет по пути накопительного и спекулятивного актива, а не валюты - посмотри хотя бы на финансовые продукты вокруг него. Фьючи и биржи прут, платежные кошельки срут :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 01:55

  zРадио написав:Не спорю с тобой, что 15к, а может и ниже, просто обязаны потрогать, но не соглашусь, что есть такая прям сильная корреляция цены и количества транзакций. Биткоин идет по пути накопительного и спекулятивного актива, а не валюты - посмотри хотя бы на финансовые продукты вокруг него. Фьючи и биржи прут, платежные кошельки срут :mrgreen:

Соглашусь, биржи уже сделали производные (деривативы) на биткоин и основные деньги ушли туда. Биткоином по большей части уже и не торгуют, делают всего лишь встречные ставки на фьючерсах. Возможно потому и не растет количество транзакций.

P.S. Перезаход в шорт на 10% котлеты по 19723.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 03:42

  Кучинелли написав:...разглагольствовал только по пьяне, и то зря.

А как же аватар и Аллен Карр? :(
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 04:55

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:неЛОХу были показаны объемы в подтверждение, что совершаю реальные сделки BTC, ETH, LTC, EOS на протяжении месяца.

А какой у меня размер депо, да хоть 100 баксов, неЛОХа волновать не должно.


Да смысл в том, что не нужно гнать на других и тебя трогать никто не будет. :!:
ПС да ты прав, что объём торгов и сумма депозита могут отличаться хоть в сотни раз.А тем более как я отметил на фьючах и маржиналке.Но аирмаксам этого понять не дано.За три года там сдвиг почти нулевой.

Куда уж нам до таких сокровенных знаний докопаться. Это только для посвященных.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Куда уж нам до таких сокровенных знаний докопаться. Это только для посвященных.


Вот не обижайся.ты знаешь, что я к тебе хорошо отношусь.Но когда ты ерунду ерундишь. не могу смолчать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:09

ща 20 возьмем на финике и банане
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:13

  Igneus написав:
  Кучинелли написав:...разглагольствовал только по пьяне, и то зря.

А как же аватар и Аллен Карр? :(


Хм.Был на 90% уверен, что вы откликнитесь на эту фразу.Угадал.Если по существу, то в форуме у каждого своя легенда.Вней правды если есть процентов 10. то это уже много.Всякие скриншоты. цифры, вся подобная информация берётся с лёгкостью где угодно, редактируется, подделывается, выдумывается.Крайне удивляюсь, когда такой инфе верят.Я не им вв вас и нашу фразу.Я в целом.Тут персонажей хватает, кот выдают иногда такое. что сложно представить.Например, свои сделки.Уже достоверно известно (но оказывается не всем, особенно в этом форуме), что 90% трейдеров убыточны,что в своеё открытой статистике подавляющее большинство показывает только доходные сделки.А убыточные или скрывает или показывает так - мол вышел в безубыток. при своих, стоп сбило, ну чуток в минус.Это полная ложь в 99% случаев.
Итого, всё написанное в форуме требует тщательной фильтрации и сомнения.я больше склонен воспринимать форум как метод общения, чем получения информации.Даже тут в теме крайне слабо подготовленный контингент, просто уже привычка , зайдя в форум прошвырнуться по злачным местам.Пользу я тут не ищу от слова совсем.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:15

  spacemachine написав:ща 20 возьмем на финике и банане

Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны.
Кучинелли
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