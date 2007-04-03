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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 23:46
OptiX написав:
Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.
Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.
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di2gard
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:25
di2gard написав: OptiX написав:
Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.
Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.
Биток может пойди на 24к ракетой, если пробъет эпохальное сопротивление. А дальше слив в район 15к. Любая цена выше 15к, это ажиотаж. Сейчас количество транзакций в сети биткоина находится на обычном для последних лет уровнях. Хайпа нет. Есть новые вертолетные деньги.
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Zebra
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:50
Zebra написав: di2gard написав: OptiX написав:
Жесть... за 20к могут и сквизануть на 26к
Сначала ликвид всех шортунов, а позже вниз лонгистов брить плавненько и медленно.
Посмотрим. Максимум пробит. Встал на 19400 в лонг по битку на маржиналке. Объемы смехотворные - на поиграть. Если пойдем в рост - выйду в раионе 22к.
Биток может пойди на 24к ракетой, если пробъет эпохальное сопротивление. А дальше слив в район 15к. Любая цена выше 15к, это ажиотаж. Сейчас количество транзакций в сети биткоина находится на обычном для последних лет уровнях. Хайпа нет. Есть новые вертолетные деньги.
Не спорю с тобой, что 15к, а может и ниже, просто обязаны потрогать, но не соглашусь, что есть такая прям сильная корреляция цены и количества транзакций. Биткоин идет по пути накопительного и спекулятивного актива, а не валюты - посмотри хотя бы на финансовые продукты вокруг него. Фьючи и биржи прут, платежные кошельки срут
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zРадио
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Додано: Вів 01 гру, 2020 01:55
zРадио написав:
Не спорю с тобой, что 15к, а может и ниже, просто обязаны потрогать, но не соглашусь, что есть такая прям сильная корреляция цены и количества транзакций. Биткоин идет по пути накопительного и спекулятивного актива, а не валюты - посмотри хотя бы на финансовые продукты вокруг него. Фьючи и биржи прут, платежные кошельки срут
Соглашусь, биржи уже сделали производные (деривативы) на биткоин и основные деньги ушли туда. Биткоином по большей части уже и не торгуют, делают всего лишь встречные ставки на фьючерсах. Возможно потому и не растет количество транзакций.
P.S. Перезаход в шорт на 10% котлеты по 19723.
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Zebra
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Додано: Вів 01 гру, 2020 03:42
Кучинелли написав:
...разглагольствовал только по пьяне
, и то зря.
А как же аватар и Аллен Карр?
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Igneus
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Додано: Вів 01 гру, 2020 04:55
Кучинелли написав: Zebra написав:
неЛОХу были показаны объемы в подтверждение, что совершаю реальные сделки BTC, ETH, LTC, EOS на протяжении месяца.
А какой у меня размер депо, да хоть 100 баксов, неЛОХа волновать не должно.
Да смысл в том, что не нужно гнать на других и тебя трогать никто не будет.
ПС да ты прав, что объём торгов и сумма депозита могут отличаться хоть в сотни раз.А тем более как я отметил на фьючах и маржиналке.Но аирмаксам этого понять не дано.За три года там сдвиг почти нулевой.
Куда уж нам до таких сокровенных знаний докопаться. Это только для посвященных.
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airmax78
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:02
airmax78 написав:
Куда уж нам до таких сокровенных знаний докопаться. Это только для посвященных.
Вот не обижайся.ты знаешь, что я к тебе хорошо отношусь.Но когда ты ерунду ерундишь. не могу смолчать.
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Кучинелли
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:09
ща 20 возьмем на финике и банане
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spacemachine
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:13
Igneus написав: Кучинелли написав:
...разглагольствовал только по пьяне
, и то зря.
А как же аватар и Аллен Карр?
Хм.Был на 90% уверен, что вы откликнитесь на эту фразу.Угадал.Если по существу, то в форуме у каждого своя легенда.Вней правды если есть процентов 10. то это уже много.Всякие скриншоты. цифры, вся подобная информация берётся с лёгкостью где угодно, редактируется, подделывается, выдумывается.Крайне удивляюсь, когда такой инфе верят.Я не им вв вас и нашу фразу.Я в целом.Тут персонажей хватает, кот выдают иногда такое. что сложно представить.Например, свои сделки.Уже достоверно известно (но оказывается не всем, особенно в этом форуме), что 90% трейдеров убыточны,что в своеё открытой статистике подавляющее большинство показывает только доходные сделки.А убыточные или скрывает или показывает так - мол вышел в безубыток. при своих, стоп сбило, ну чуток в минус.Это полная ложь в 99% случаев.
Итого, всё написанное в форуме требует тщательной фильтрации и сомнения.я больше склонен воспринимать форум как метод общения, чем получения информации.Даже тут в теме крайне слабо подготовленный контингент, просто уже привычка , зайдя в форум прошвырнуться по злачным местам.Пользу я тут не ищу от слова совсем.
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Кучинелли
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:15
spacemachine написав:
ща 20 возьмем на финике и банане
Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны.
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Кучинелли
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