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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:25
Кучинелли написав: spacemachine написав:
ща 20 возьмем на финике и банане
Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны.
видать на 20 не суждено пойти было, хотя с треугольника не вышли
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spacemachine
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:59
spacemachine написав: Кучинелли написав: spacemachine написав:
ща 20 возьмем на финике и банане
Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны.
видать на 20 не суждено пойти было, хотя с треугольника не вышли
Для многих биткономанов идея фикс продать свои битки по 20к. Тут сквиз проблематичен, т.к. продажи с покрытием после такого уровня не будет сожаления, если биток пойдет на 21-22кк откупить его обратно. Это как железобетонность уровня 10к. Так и будем болтаться .
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Zebra
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:01
Банан у всех работает нормально??Не дает ни авторизоваться,ни зарегистрироваться.Какой то глюк..
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osafly
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:10
osafly
все норм
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spacemachine
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:51
Zebra написав:
P.S. Перезаход в шорт на 10% котлеты по 19723.
18800 закрылся ОЛОЛО прокатил я бычков
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Zebra
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:57
Запустили нулевую фазу кефира2.0, кто что думает как это повлияет на курс кефира?
Куна у всех нормально работает?
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Diablo1977
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:10
Diablo1977 написав:
Запустили нулевую фазу кефира2.0, кто что думает как это повлияет на курс кефира?
Куна у всех нормально работает?
Нормально.
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Zebra
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:41
Zebra написав: Zebra написав:
P.S. Перезаход в шорт на 10% котлеты по 19723.
18800 закрылся ОЛОЛО прокатил я бычков
красава.
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Ruslan2453
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