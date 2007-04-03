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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2068206920702071

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:25

  Кучинелли написав:
  spacemachine написав:ща 20 возьмем на финике и банане

Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны.

видать на 20 не суждено пойти было, хотя с треугольника не вышли
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:59

  spacemachine написав:
  Кучинелли написав:
  spacemachine написав:ща 20 возьмем на финике и банане

Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны.

видать на 20 не суждено пойти было, хотя с треугольника не вышли

Для многих биткономанов идея фикс продать свои битки по 20к. Тут сквиз проблематичен, т.к. продажи с покрытием после такого уровня не будет сожаления, если биток пойдет на 21-22кк откупить его обратно. Это как железобетонность уровня 10к. Так и будем болтаться .
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Банан у всех работает нормально??Не дает ни авторизоваться,ни зарегистрироваться.Какой то глюк..
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:10

osafly
все норм
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:15

  spacemachine написав:osafly
все норм

Вот прям только что-все нормально.Полчаса не давало зайти...Пишет нет коннекшена,а сам сайт работает..Что то подглюкивало.Хомяки обвалили биржу :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:51

  Zebra написав:P.S. Перезаход в шорт на 10% котлеты по 19723.

18800 закрылся ОЛОЛО прокатил я бычков
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:57

Запустили нулевую фазу кефира2.0, кто что думает как это повлияет на курс кефира?
Куна у всех нормально работает?
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:10

  Diablo1977 написав:Запустили нулевую фазу кефира2.0, кто что думает как это повлияет на курс кефира?
Куна у всех нормально работает?

Нормально.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:41

  Zebra написав:
  Zebra написав:P.S. Перезаход в шорт на 10% котлеты по 19723.

18800 закрылся ОЛОЛО прокатил я бычков


красава.
Ruslan2453
 
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