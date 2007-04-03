Додано: Вів 01 гру, 2020 17:43

spacemachine написав: Кучинелли написав: spacemachine написав: ща 20 возьмем на финике и банане ща 20 возьмем на финике и банане

Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны. Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны.

видать на 20 не суждено пойти было, хотя с треугольника не вышли видать на 20 не суждено пойти было, хотя с треугольника не вышли

Оно как бы и пошло по сценарию, но с нюансами.С треугольника вышли вверх, но не на всю высоту основания.Потом на Бинансе даже хай обновили 19888 и ожидаемо отскочили вниз.Это был шанс не прогавить стоявшим в шорт.Вот тут я вполне одобряю и не сомневаюсь в трейде полосатого.Когда оно видно всё и совпадает. тогда и нет вопросов.Опытные трейдуны счас в один голос пишут. что ММ в погоне за ликвидностью ломает все фигуры и паттерны.На самом деле нужно понимать. что на таких ценах счас кто то делает нехилые деньги.ПС но меня как и прежде больше интересует альты.Вон суши фигнули на 30% за счёт слияния с YFI.Пока график индекса дефай предполагает очередной заход вверх.Интерес то там такой. что рост будет не на десятки процентов...Важно как всегда - чтобы биток остановился и флетил.Как раз этот рн 20 очень подходит, типа зависший вопрос - пойдём ли выше исторического максимума.Может долго и будет висеть и думать, а альты тем временем постреляют.Поглядим...