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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2069207020712072

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:43

  spacemachine написав:
  Кучинелли написав:
  spacemachine написав:ща 20 возьмем на финике и банане

Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны.

видать на 20 не суждено пойти было, хотя с треугольника не вышли


Оно как бы и пошло по сценарию, но с нюансами.С треугольника вышли вверх, но не на всю высоту основания.Потом на Бинансе даже хай обновили 19888 и ожидаемо отскочили вниз.Это был шанс не прогавить стоявшим в шорт.Вот тут я вполне одобряю и не сомневаюсь в трейде полосатого.Когда оно видно всё и совпадает. тогда и нет вопросов.Опытные трейдуны счас в один голос пишут. что ММ в погоне за ликвидностью ломает все фигуры и паттерны.На самом деле нужно понимать. что на таких ценах счас кто то делает нехилые деньги.
ПС но меня как и прежде больше интересует альты.Вон суши фигнули на 30% за счёт слияния с YFI.Пока график индекса дефай предполагает очередной заход вверх.Интерес то там такой. что рост будет не на десятки процентов...Важно как всегда - чтобы биток остановился и флетил.Как раз этот рн 20 очень подходит, типа зависший вопрос - пойдём ли выше исторического максимума.Может долго и будет висеть и думать, а альты тем временем постреляют.Поглядим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:29

  Zebra написав:В безубыток не закрылись?

Нет. Испугался, закрылся на 19000 с убытком. Но в пробой 20к в этом году верю. Вопрос когда.
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:08

  Кучинелли написав: что ММ в погоне за ликвидностью ломает все фигуры и паттерны.На самом деле нужно понимать. что на таких ценах счас кто то делает нехилые деньги.
ПС но меня как и прежде больше интересует альты.Вон суши фигнули на 30% за счёт слияния с YFI.Пока график индекса дефай предполагает очередной заход вверх.Интерес то там такой. что рост будет не на десятки процентов...Важно как всегда - чтобы биток остановился и флетил.Как раз этот рн 20 очень подходит, типа зависший вопрос - пойдём ли выше исторического максимума.Может долго и будет висеть и думать, а альты тем временем постреляют.Поглядим...


Привет. Помнишь как в "Пикнике на обочине": более страшно отсутствие понимания причинно-следственных связей чем стада зомби и приведений... Может кто и понимает почему биток вырос за 1.5 месяца безоткатно в два раза. Я - нет. То что он "заслужил" и т.д - это из области веры, но не анализа.

Возращаясь к бтс - именно это и пугает сейчас. АТН означает, что все кто когда либо покупал биток - в плюсе. Бывает ли такое на рынке да ещё который и не генерирует явный доход?
Дальше дефаи... Вот смотри - суши выросли за месяц почти в 4 раза, а мейкер - стоит на месте. Но в мейкере застейкано почти в 4 раза больше чем в Сушах. С другой стороны - суши вылезли приблизительно на уровень цен, который был на момент листинга на банане. Будут ли они дальше рости - хез.
Про остальные альты и их перспективы - кроме эфира - всё остальное благополучно валится вместе с битком но пока и откупается тоже с ним. Учитывая АТН - значит ли это что и альты тоже на локальных максимумах? И что будет если биток не откупят? Не сильно видно пока перелива. Да и куда переливаться то? Кроме эфира проектов развития негусто....
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:02

[quote="5111539:Кучинелли"
Оно как бы и пошло по сценарию, но с нюансами.С треугольника вышли вверх, но не на всю высоту основания.Потом на Бинансе даже хай обновили 19888 и ожидаемо :!: :shock: отскочили вниз.Это был шанс не прогавить стоявшим в шорт.Вот тут я вполне одобряю и не сомневаюсь в трейде полосатого.Когда оно видно всё и совпадает :shock: тогда и нет вопросов.Опытные трейдуны счас в один голос пишут. что ММ в погоне за ликвидностью ломает все фигуры и паттерны.На самом деле нужно понимать. что на таких ценах счас кто то делает нехилые деньги :?:

ЭТО НЕ ВЫ ЧАСОМ ? РАЗ ДЛЯ ВАС ТАК ВСЕ ОЖИДАЕМО :lol:
yess
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:00

  vaysh написав:Хотите опишу эмоции человека, который смотрел на рост 300-400-500, затем зашел по 587? Просто победитель по жизни.

Как ваша позиция? Вышли тогда в убыток, или сейчас с небольшой прибылью? Или ждете $1000 за штучку эфира?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Скоро польют всё?
Витаха
 
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  #<1 ... 2069207020712072
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