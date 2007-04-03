Додано: Сер 02 гру, 2020 14:08

Кучинелли написав: что ММ в погоне за ликвидностью ломает все фигуры и паттерны.На самом деле нужно понимать. что на таких ценах счас кто то делает нехилые деньги.

ПС но меня как и прежде больше интересует альты.Вон суши фигнули на 30% за счёт слияния с YFI.Пока график индекса дефай предполагает очередной заход вверх.Интерес то там такой. что рост будет не на десятки процентов...Важно как всегда - чтобы биток остановился и флетил.Как раз этот рн 20 очень подходит, типа зависший вопрос - пойдём ли выше исторического максимума.Может долго и будет висеть и думать, а альты тем временем постреляют.Поглядим... что ММ в погоне за ликвидностью ломает все фигуры и паттерны.На самом деле нужно понимать. что на таких ценах счас кто то делает нехилые деньги.ПС но меня как и прежде больше интересует альты.Вон суши фигнули на 30% за счёт слияния с YFI.Пока график индекса дефай предполагает очередной заход вверх.Интерес то там такой. что рост будет не на десятки процентов...Важно как всегда - чтобы биток остановился и флетил.Как раз этот рн 20 очень подходит, типа зависший вопрос - пойдём ли выше исторического максимума.Может долго и будет висеть и думать, а альты тем временем постреляют.Поглядим...

Привет. Помнишь как в "Пикнике на обочине": более страшно отсутствие понимания причинно-следственных связей чем стада зомби и приведений... Может кто и понимает почему биток вырос за 1.5 месяца безоткатно в два раза. Я - нет. То что он "заслужил" и т.д - это из области веры, но не анализа.Возращаясь к бтс - именно это и пугает сейчас. АТН означает, что все кто когда либо покупал биток - в плюсе. Бывает ли такое на рынке да ещё который и не генерирует явный доход?Дальше дефаи... Вот смотри - суши выросли за месяц почти в 4 раза, а мейкер - стоит на месте. Но в мейкере застейкано почти в 4 раза больше чем в Сушах. С другой стороны - суши вылезли приблизительно на уровень цен, который был на момент листинга на банане. Будут ли они дальше рости - хез.Про остальные альты и их перспективы - кроме эфира - всё остальное благополучно валится вместе с битком но пока и откупается тоже с ним. Учитывая АТН - значит ли это что и альты тоже на локальных максимумах? И что будет если биток не откупят? Не сильно видно пока перелива. Да и куда переливаться то? Кроме эфира проектов развития негусто....