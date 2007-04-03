spacemachine написав:ща 20 возьмем на финике и банане
Вероятно выход из треугольника вверх, цели 20100-20200.Потом возможен отскок...на радость шортистам, очередной раз наложившим в штаны.
видать на 20 не суждено пойти было, хотя с треугольника не вышли
Оно как бы и пошло по сценарию, но с нюансами.С треугольника вышли вверх, но не на всю высоту основания.Потом на Бинансе даже хай обновили 19888 и ожидаемо отскочили вниз.Это был шанс не прогавить стоявшим в шорт.Вот тут я вполне одобряю и не сомневаюсь в трейде полосатого.Когда оно видно всё и совпадает. тогда и нет вопросов.Опытные трейдуны счас в один голос пишут. что ММ в погоне за ликвидностью ломает все фигуры и паттерны.На самом деле нужно понимать. что на таких ценах счас кто то делает нехилые деньги. ПС но меня как и прежде больше интересует альты.Вон суши фигнули на 30% за счёт слияния с YFI.Пока график индекса дефай предполагает очередной заход вверх.Интерес то там такой. что рост будет не на десятки процентов...Важно как всегда - чтобы биток остановился и флетил.Как раз этот рн 20 очень подходит, типа зависший вопрос - пойдём ли выше исторического максимума.Может долго и будет висеть и думать, а альты тем временем постреляют.Поглядим...
Кучинелли написав: что ММ в погоне за ликвидностью ломает все фигуры и паттерны.На самом деле нужно понимать. что на таких ценах счас кто то делает нехилые деньги. ПС но меня как и прежде больше интересует альты.Вон суши фигнули на 30% за счёт слияния с YFI.Пока график индекса дефай предполагает очередной заход вверх.Интерес то там такой. что рост будет не на десятки процентов...Важно как всегда - чтобы биток остановился и флетил.Как раз этот рн 20 очень подходит, типа зависший вопрос - пойдём ли выше исторического максимума.Может долго и будет висеть и думать, а альты тем временем постреляют.Поглядим...
Привет. Помнишь как в "Пикнике на обочине": более страшно отсутствие понимания причинно-следственных связей чем стада зомби и приведений... Может кто и понимает почему биток вырос за 1.5 месяца безоткатно в два раза. Я - нет. То что он "заслужил" и т.д - это из области веры, но не анализа.
Возращаясь к бтс - именно это и пугает сейчас. АТН означает, что все кто когда либо покупал биток - в плюсе. Бывает ли такое на рынке да ещё который и не генерирует явный доход? Дальше дефаи... Вот смотри - суши выросли за месяц почти в 4 раза, а мейкер - стоит на месте. Но в мейкере застейкано почти в 4 раза больше чем в Сушах. С другой стороны - суши вылезли приблизительно на уровень цен, который был на момент листинга на банане. Будут ли они дальше рости - хез. Про остальные альты и их перспективы - кроме эфира - всё остальное благополучно валится вместе с битком но пока и откупается тоже с ним. Учитывая АТН - значит ли это что и альты тоже на локальных максимумах? И что будет если биток не откупят? Не сильно видно пока перелива. Да и куда переливаться то? Кроме эфира проектов развития негусто....
[quote="5111539:Кучинелли" Оно как бы и пошло по сценарию, но с нюансами.С треугольника вышли вверх, но не на всю высоту основания.Потом на Бинансе даже хай обновили 19888 и ожидаемо отскочили вниз.Это был шанс не прогавить стоявшим в шорт.Вот тут я вполне одобряю и не сомневаюсь в трейде полосатого.Когда оно видно всё и совпадает тогда и нет вопросов.Опытные трейдуны счас в один голос пишут. что ММ в погоне за ликвидностью ломает все фигуры и паттерны.На самом деле нужно понимать. что на таких ценах счас кто то делает нехилые деньги
Варианта всегда минимум два.По волнам если текущий треугольник волна В, то польют в волне С к 17.Если нет. то выход вверх и штурм хая. ПС в сетях растрезвонили, что перебит хай 2017го.Это не совсем так, потому что, он перебит только на части площадок.Чтобы это было подлинно, нужно хотя бы 20100 сделать.
lrs7719 написав:Может кто и понимает почему биток вырос за 1.5 месяца безоткатно в два раза. Я - нет. То что он "заслужил" и т.д - это из области веры, но не анализа. Возращаясь к бтс - именно это и пугает сейчас. АТН означает, что все кто когда либо покупал биток - в плюсе. Бывает ли такое на рынке да ещё который и не генерирует явный доход? Дальше дефаи... Вот смотри - суши выросли за месяц почти в 4 раза, а мейкер - стоит на месте. Но в мейкере застейкано почти в 4 раза больше чем в Сушах. С другой стороны - суши вылезли приблизительно на уровень цен, который был на момент листинга на банане. Будут ли они дальше рости - хез. Про остальные альты и их перспективы - кроме эфира - всё остальное благополучно валится вместе с битком но пока и откупается тоже с ним. Учитывая АТН - значит ли это что и альты тоже на локальных максимумах? И что будет если биток не откупят? Не сильно видно пока перелива. Да и куда переливаться то? Кроме эфира проектов развития негусто....
Привет.Попробую ответить своими мыслями.Биток действительно стал особенным.Т е для многих криптовалюта это и есть биток.Что конечно совсем неправильно.Но это понятно нам. кто уже в теме.Многим в мире это ещё совсем непонятно.Да и большим деньгам остальное как то мало интересно.Много раз писал. что уверен в изменении ситуации.Когда - не знаю.Насчёт альтов и дальше.оставляю своё утверждение, что вырастут , но далеко не все В СИЛЕ.Вот суши. например.Рост от слияния с Кронье.Но и если знать инструмент глубже. то есть и др причина.Там владельцы монет с определённым колличеством проголосовали за то. чтобы вновь генерируемые токены блокировались на 6 мес в сумме две трети.Т о уже весной на рынок вывалят кучу суши и они упадут в цене.А сейчас самое время и пропампить.И так с каждой отдельно взятой монетой.Я по мере возможности изучаю интересные мне проекты и делаю определённые выводы.И конечно рассчитывать, что всё подряд побежит делать иксы нереально.
osafly написав:Еще раз говорю- Hash ribbons показывает что продолжение банкета будет!
Так это ж индикатор по биткоину. Альты могут падать и падать.
Не знаю...Все применимо и к альтам,любой откройте и посмотрите историю срабатывания...На любом альткоине,за несколько последних лет.Все в точку на 100% Максимум 2 недели после сигнала buy был рост разной интенсивности,а то и сразу.От 40 до 100+ и выше %.. И последний раз он отрабатывал в далеком июне.Я не призываю верить.Призываю просто понаблюдать и сделать выводы.Кто желает войти в рынок-тот войдет.Колеблющимся-лезть не стоит.Я думаю-это не конец роста.Вот все что хочу сказать.Возможно ошибаюсь.Посмотрим-проверим в декабре-январе.
Индикатор же рассчитывается по хешрейту биткоина... а не котировкам криптовалюты...