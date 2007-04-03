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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:53
Какие мысли по поводу принятого в первом чтении ЗУ "Про віртуальні активи" №3637?
Про налогообложение там ничего не нашел, но думаю это не за горами, учитывая экономическую обстановку в государствеhttps://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=69110
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Patr1ot
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