Про налогообложение там ничего не нашел, но думаю это не за горами, учитывая экономическую обстановку в государстве
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:53
Какие мысли по поводу принятого в первом чтении ЗУ "Про віртуальні активи" №3637?
Про налогообложение там ничего не нашел, но думаю это не за горами, учитывая экономическую обстановку в государстве
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:20
Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах
Серйозна заявка кита
+50грн !
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:44
Разработчики DeFi-проекта Compounder Finance присвоили себе $10,8 млн средств пользователей
а шо делать?
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:15
Никогда такого не было, и вот опять
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