Про налогообложение там ничего не нашел, но думаю это не за горами, учитывая экономическую обстановку в государстве
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:53
Какие мысли по поводу принятого в первом чтении ЗУ "Про віртуальні активи" №3637?
Про налогообложение там ничего не нашел, но думаю это не за горами, учитывая экономическую обстановку в государстве
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:20
Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах
Серйозна заявка кита
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:44
Разработчики DeFi-проекта Compounder Finance присвоили себе $10,8 млн средств пользователей
а шо делать?
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:15
Никогда такого не было, и вот опять
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:39
Если не было, то как же это опять
Я здесь часто давал некоторые рекомендации по выбору и наблюдению за монетами.
напомню. одна из них - это открытость команды, адресов с контрактами и подобное.перед тем, как купить монету или воспользоваться услугой проекта. нужно тщательно готовиться.Изучить сайт, твиттер, телегу,партнёров.В адекватных проектах есть фото и имена команды. они не скрываются и соотв не кинут вас.Во всяком случае подобным способом.А в идеале для дефай. нужно ещё и проверить смартконтракт, в кот хочешь влезть.Но это не все умеют.
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:43
Это уже известно с весны.5% с дохода вместо 17% первые 2 года.Вроде было так.если не позабыл или не поменяли.
Ближе к телу - я писал несколько месяцев назад. что хорошо иметь выписки из банков и биржевые файлы о вводе - выводе(фиата).Это для того, чтобы можно было показать разницу между покупкой и продажей.Иначе 5% будет браться от оборота.
ПС а как оно в реали будет пока очень темно.И вначале вся эта байда будет касаться юриков(биржи и обманки).
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:49
Кучинелли С физиков пока не берут налог? А то я только с августа начал вникать в эту тему.
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