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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2070207120722073

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:53

Какие мысли по поводу принятого в первом чтении ЗУ "Про віртуальні активи" №3637?
Про налогообложение там ничего не нашел, но думаю это не за горами, учитывая экономическую обстановку в государстве
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=69110
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:20

:!: :!: :!:

Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах
https://finance.liga.net/cryptoeconomic ... -bitkoinah


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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:44

Разработчики DeFi-проекта Compounder Finance присвоили себе $10,8 млн средств пользователей
https://cryptocurrency.tech/razrabotchi ... zovatelej/
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:15

  чик написав:Разработчики DeFi-проекта Compounder Finance присвоили себе $10,8 млн средств пользователей
https://cryptocurrency.tech/razrabotchi ... zovatelej/


Никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:39

  zРадио написав:
  чик написав:Разработчики DeFi-проекта Compounder Finance присвоили себе $10,8 млн средств пользователей
https://cryptocurrency.tech/razrabotchi ... zovatelej/


Никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:


Если не было, то как же это опять :?: :D
Я здесь часто давал некоторые рекомендации по выбору и наблюдению за монетами.
напомню. одна из них - это открытость команды, адресов с контрактами и подобное.перед тем, как купить монету или воспользоваться услугой проекта. нужно тщательно готовиться.Изучить сайт, твиттер, телегу,партнёров.В адекватных проектах есть фото и имена команды. они не скрываются и соотв не кинут вас.Во всяком случае подобным способом.А в идеале для дефай. нужно ещё и проверить смартконтракт, в кот хочешь влезть.Но это не все умеют. :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:43

  Patr1ot написав:Какие мысли по поводу принятого в первом чтении ЗУ "Про віртуальні активи" №3637?
Про налогообложение там ничего не нашел, но думаю это не за горами, учитывая экономическую обстановку в государстве
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=69110


Это уже известно с весны.5% с дохода вместо 17% первые 2 года.Вроде было так.если не позабыл или не поменяли.
Ближе к телу - я писал несколько месяцев назад. что хорошо иметь выписки из банков и биржевые файлы о вводе - выводе(фиата).Это для того, чтобы можно было показать разницу между покупкой и продажей.Иначе 5% будет браться от оборота.
ПС а как оно в реали будет пока очень темно.И вначале вся эта байда будет касаться юриков(биржи и обманки).
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:49

Кучинелли С физиков пока не берут налог? А то я только с августа начал вникать в эту тему.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:11

  ishvara написав:, С физиков пока не берут налог? ,

самообслуживание
сам декларируешь, сам платишь
J
 
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  #<1 ... 2070207120722073
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